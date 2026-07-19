جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه امروز یکشنبه در دیدار با «چوئه سون-هوی» وزیر امور خارجه کره شمالی در سخنانی اعلام کرد: دلاوریهای سربازان کره شمالی که به نیروهای ما [در عملیات ویژه نظامی]یاری رساندند، هرگز در کشور ما فراموش نخواهد شد.
به گزارش مهر، رئیسجمهور روسیه همچنین ضمن تمجید فراوان از روابط دوجانبه میان دو کشور، گرمترین درودهای خود را به کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام این رسانه، رایزنی میان رئیسجمهور روسیه با وزیر خارجه کره شمالی در کرملین ادامه دارد.