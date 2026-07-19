ادامه پادشاهی پسران نوجوان ایران در آسیا



نوجوانان پسر ایران با ایستادن بر بام آسیا به کار خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا خاتمه دادند.

تیم والیبال نوجوانان ایران با هفت قهرمانی، به عنوان پرافتخارترین تیم قاره آسیا، به عنوان اصلی‌ترین مدعی این رقابت‌ها راهی چین شده بود. تیمی که بی‌هیچ باختی برای یازدهمین بار پایش به فینال رسید و موفق به کسب هشتمین عنوان قهرمانی شد تا همچنان یک سر و گردن از حریفان خود در قاره آسیا بالاتر باشد.

این قهرمانی در حالی رقم خورد که پسران نوجوان ایران کار ساده‌ای، به‌خصوص در دو بازی آخر نداشتند. آنها در مرحله حذفی دوم برابر چین به میدان رفتند. میزبان این مسابقات که پرواضح بود جو سالن به سودش و به ضرر ایران خواهد بود. شاید به همین دلیل هم بود که بازیکنان ایران در ست نخست غافلگیر شدند، اما از آنجا که این تیم رفته بود برای کسب یک قهرمانی دیگر، با وجود آنکه شرایط و جو سالن به سود چین بود، توانستند این تیم را شکست دهند و به فینال راه یابند. البته مصاف با ژاپن در فینال هم کار ساده‌ای نبود. ژاپنی که همزمان تیم ملی والیبال بزرگسالان آن در لیگ‌ملت‌های والیبال با صدرنشینی مقتدرانه همه را شوکه کرده، اما نوجوانان آن نتوانستند از عهده همتای ایرانی خود برآیند و با قبول شکست، جام قهرمانی را تقدیم شاگردان عبدالرضا علیزاده کردند.

در پایان این مسابقات، دو بازیکن ایران در تیم رؤیایی این رقابت‌ها قرار گرفتند. امیرعلی شمس به عنوان بهترین پاسور و ابوالفضل پاشاامیری نیز به عنوان بهترین قطر پاسور و همچنین ارزشمندترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد.

علیرضا رضایی، سرمربی تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران ایران بعد از کسب عنوان قهرمانی علاوه بر تشکر بابت حمایت‌ها، این موفقیت را به مردم ایران تقدیم کرد: «تشکر می‌کنم از فدراسیون و کمیته مربیان بابت اعتمادی که به کادرفنی جوان تیم نوجوانان والیبال ایران کردند. سه ماه شبانه‌روز تلاش و روزی چهار جلسه (صبح و بعدازظهر) تمرین کردیم و خدا را شاکر هستیم که توانستیم نتیجه تلاش‌های خود را بگیریم. بچه‌ها با وجود اینکه تنها سه ماه در اختیار ما بودند با غیرت، شرف و نظم بازی کردند و به حق‌شان هم رسیدند.»