جوان آنلاین: پرونده لیگ ملت‌های والیبال در حالی با شکست مقابل ترکیه برای ایران بسته شد که شاگردان پیاتزا انتظارات را برآورده نکردند.

نتیجه بازی با ترکیه اهمیت زیادی برای ایران داشت. با توجه به اینکه ایران به واسطه کسب هشت باخت در طول سه هفته جایگاهش در رنکینگ جهانی دستخوش تغییر شده بود، در آخرین دیدار خود در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال می‌توانست اوضاع را تا حدی سروسامان ببخشد، چراکه بر اساس سیستم امتیازدهی فدراسیون جهانی والیبال، در صورت پیروزی ۳ بر صفر، ۳۱/۱۳ امتیاز به رنکینگ تیم ملی اضافه می‌شد، در حالی که امتیاز برد ۳ بر یک، ۸۱/۱۰ و پیروزی ۳ بر ۲، به مراتب کمتر (۳۱/۸) است. همین مسئله اهمیت نتیجه‌گیری برابر ترکیه در آخرین نبرد را دوچندان کرده بود. صدالبته که به همین میزان، امتیاز از دست رفته ایران در صورت باخت به ترکیه متفاوت بود، به طوری که باخت ۳ بر صفر ۶۹/۶، باخت ۳ بر یک، ۱۹/۴ و باخت ۳ بر ۲ نیز ۶۹/۱ امتیاز از ایران در رنکینگ جهانی کسر می‌کرد.

پیاتزا خوب می‌دانست برد و باختش تأثیر چندانی در جدول رده‌بندی این مسابقات ندارد و نهایتاً ایران یک پله بالا و پایین می‌شد که این هم با توجه به قطعی شدن سقوط کانادا قبل از آغاز این بازی به هیچ عنوان نگران‌کننده نبود. با وجود این ایران صرفاً برای حفظ حضورش در این مسابقات نبود که راهی لیگ ملت‌های والیبال شده بود و انتظارات از این تیم به مراتب بالاتر از تکیه زدن بر سکوی چهاردهم، آن هم به واسطه کسب تنها سه برد بود، خصوصاً که شاگردان پیاتزا در این رقابت‌ها بار‌ها و بار‌ها خوش درخشیدند و عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند و همین مسئله انتظارات را دوچندان کرده بود، اما مشکل اصلی تیم عدم حفظ نتیجه و برتری بود که باعث شد تعداد باخت‌ها یکی پس از دیگری بیشتر و بیشتر شود، تا جایی که هفته‌های آخر نگرانی‌های زیادی بابت سقوط این تیم هم وجود داشت. خطری که اگرچه با سقوط کانادا از بیخ گوش ایران گذشت، اما نتوانست از شدت نگرانی‌ها بکاهد، چراکه تیم ملی والیبال ایران در این دوره از رقابت‌های والیبال نتوانست در حد و اندازه‌های خود ظاهر شود و انتظارات را برآورده کند و این زنگ خطری جدی است که در صورت عدم توجه به آن، بی‌شک به زودی باید تاوانش را پس بدهیم.

حضور در میانه‌های جدول رده‌بندی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال شاید سخت، اما غیرممکن نبود، ولی مسائل و مشکلات جزئی و ایراد‌های فنی قابل حل باعث شد ایران نتواند در این مسابقات آنطور که باید و شاید ظاهر شود و خوش بدرخشد. همین مسئله انتقاد‌هایی را هم به دنبال داشت که باید مورد توجه قرار گیرند تا در ادامه شاهد برطرف شدن نقاط ضعف این تیم باشیم.

بسیاری بر این باور بودند که عدم کسب نتیجه در هفته نخست با توجه به نحوه آماده‌سازی و مشکلاتی که به واسطه جنگ تحمیل شده به ایران در این راستا ایجاد شده بود، طبیعی و قابل پیش‌بینی بود، اما انتظار می‌رفت در ادامه اوضاع بهتر و بهتر شود و ایران بتواند تغییری در روند نتیجه‌گیری‌های خود ایجاد کند. انتظاری که، اما برآورده نشد. هرچند که پیاتزا بار‌ها و بار‌ها در طول مسابقات گفت که به شاگردانش افتخار می‌کند، اما به این مهم هم تأکید کرد که این تیم در بزنگاه‌های حساس به جای حفظ نتیجه، آن را واگذار می‌کند. مشکلی که بی‌تردید باید فکری برای حل و فصل آن کرد تا دیگر شاهد نتایجی نباشیم که ایران را به انتهای جدول مسابقات تبعید می‌کند. خواه این مسابقات لیگ ملت‌های والیبال باشد یا هر مسابقه دیگری. مهم این است که ادامه این روند دیر یا زود باعث سقوط ایران خواهد شد و این مسئله‌ای است که باید مانع آن شد.