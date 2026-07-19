شاگردان توماس توخل اگرچه نتوانستند به حسرت ۶۰ ساله انگلیسی‌ها پایان دهند، اما رسیدن به مقام سوم جام‌جهانی، آن هم با شش تایی کردن خروس‌ها، تحمل رنج ناکامی در تصاحب جام را کاهش داد.

جوان آنلاین: شاگردان توماس توخل اگرچه نتوانستند به حسرت ۶۰ ساله انگلیسی‌ها پایان دهند، اما رسیدن به مقام سوم جام‌جهانی، آن هم با شش تایی کردن خروس‌ها، تحمل رنج ناکامی در تصاحب جام را کاهش داد.

دیدار رده‌بندی جام‌جهانی ۲۰۲۶ با برتری ۶ بر ۴ انگلیس مقابل فرانسه به پایان رسید تا سه‌شیر‌ها پس از ۶۰ سال بهترین عملکردشان در این تورنمنت را با مقام سومی جشن بگیرند.

۱۰ گل در میامی

تقابل دو تیمی که از رسیدن به فینال جام ۲۰۲۶ بازماندند در ورزشگاه هاردراک میامی، ۱۰ گل به همراه داشت. رویاوریی انگلیس و فرانسه در جدال رده‌بندی با شش تایی شدن شاگردان دشان، هت‌تریک بوکایو ساکا و دبل کیلیان امباپه به پایان رسید. پیروزی ۶ بر ۴ انگلیس باعث شد مقام سوم جام‌جهانی در کارنامه توماس توخل نوشته شود. بعد از قهرمانی ۱۹۶۶ و با گذشت ۶۰ سال، سه‌شیر‌ها برنز جام‌جهانی را به چنگ آوردند و این موفقیت را باید به پای توخل و ستاره‌هایی، چون هری کین و جود بلینگام نوشت.

امیدوار به آینده

سرمربی آلمانی از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد. توماس توخل که با امیدواری نسبت به آینده صحبت می‌کرد، از تلاش برای کاهش فاصله با برترین تیم‌های جهان گفت: «نگران توان بدنی بازیکنان بودم، چون کیفیت و سرعت فرانسه را می‌دانستیم. بازیکنان با وجود فشار سنگین بازی قبلی، عملکردی حرفه‌ای و تحسین‌برانگیز ارائه دادند. آنها با تمام وجود جنگیدند و این نشان‌دهنده شخصیت و تعهد بالای این تیم است. توانایی کم کردن فاصله با برترین تیم‌های دنیا را داریم، اما آنها هم توانایی دارند که دوباره این فاصله را ایجاد کنند. فرانسه هشت سال پیش قهرمان جهان شد و چهار سال پیش هم به فینال رسید. هنوز فاصله اندکی وجود دارد، اما این مشکلی نیست. ما می‌خواهیم این فاصله را از بین ببریم.»

خداحافظی بعد از باخت

خروس‌ها در این جام دو ناکامی بزرگ را تجربه کردند؛ شکست تلخ برابر اسپانیا و باخت در دیدار رده‌بندی. تیم‌ملی فرانسه نه‌تنها شوک شکست برابر ماتادور‌ها را هضم نکرد، بلکه مقابل سه‌شیر‌ها و در یک نیمه چهار گل خورد. هواداران فرانسه انتظار داشتند بعد از نایب‌قهرمانی در جام‌جهانی قطر، خروس‌ها با جام به کشورشان بازگردند، ولی آرزوهایشان نقش برآب شد. دیدیه دشان بعد از ۱۸۷ بازی با شاگردانش خداحافظی کرد و به زودی زین‌الدین زیدان جانشین او می‌شود. طی ۱۴ سال حضور دشان، قهرمانی جام‌جهانی ۲۰۱۸ و نایب‌قهرمانی جام‌جهانی ۲۰۲۲ و قهرمانی لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ برای فرانسه به ارمغان آمد.

دشان عملکرد شاگردانش در نیمه اول بازی با انگلیس را فاجعه خواند: «۴ بر صفر عقب افتاده بودیم و یک نیمه فاجعه‌بار و غیرقابل قبول را پشت سر گذاشتیم. با این حال، در ادامه کمی مبارزه کردیم و واکنش نشان دادیم. چیز‌هایی هم بود که خوب انجام دادیم. این تقصیر من است. باید در نیمه اول کاری را که لازم بود، انجام می‌دادم. حداقلش این است که در پایان بازی شخصیت خودمان را نشان دادیم، حتی اگر این شکست دردناک باشد. طبیعتاً بهتر بود که مسابقات را در جایگاه سوم به پایان می‌رساندیم. با جاه‌طلبی زیاد به اینجا آمدیم و توانستیم کار‌های مثبت زیادی انجام دهیم. در بازی مقابل اسپانیا کم آوردیم، اما نمی‌توان گفت همه چیز یک شکست کامل بود.»

کیلیان امباپه با زدن دو گل در رده‌بندی یک رکورد تاریخی ثبت کرد؛ کاپیتان ۲۷ ساله با ثبت دهمین گل خود در این جام، تعداد گل‌های زده خود در ادوار جام‌جهانی را به ۲۲ رساند تا با عبور از مسی، بهترین گلزن تاریخ جام‌جهانی لقب بگیرد.