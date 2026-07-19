آمدیم بگوییم نوکرتان هستیم

این روز‌ها که جنوب کشور عزیزمان ایران به عنوان پیشانی و لبه جلویی جبهه جنگ با دشمن امریکایی- صهیونیستی مورد تهاجم دشمن قرار گرفته، وظیفه تمام آحاد جامعه است تا هر طور که می‌توانند اجازه ندهند مردم غیور خطه جنوب ایران احساس تنهایی کنند

جوان آنلاین: این روز‌ها که جنوب کشور عزیزمان ایران به عنوان پیشانی و لبه جلویی جبهه جنگ با دشمن امریکایی- صهیونیستی مورد تهاجم دشمن قرار گرفته، وظیفه تمام آحاد جامعه است تا هر طور که می‌توانند اجازه ندهند مردم غیور خطه جنوب ایران احساس تنهایی کنند. جنگی که کشور درگیر آن است، جنگ تمام ایران است و اگر امروز جنوب کشور بیشتر آن را احساس می‌کند، دلیلی بر بی‌تفاوتی بقیه نمی‌شود. بر همین اصل چهره‌های متعهد و غیرتمند ورزش ایران با حضور در استان‌های جنوبی کشور، پیام مردم ایران را به مردمان دلاور خطه جنوب رساندند.

طی پنج ماه گذشته بسیاری از سلبریتی‌های ورزشی در مورد جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان خفه‌خون گرفتند، اما چند روزی است که دهان باز کرده‌اند و اراجیف به هم می‌بافند؛ از چهره‌های تلویزیونی گرفته تا آنهایی که هرچه دارند از ایران و مردمش دارند، اما آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، ژست وطن‌پرستی می‌گیرند و اشک تمساح می‌ریزند. همان‌ها که منتظر کمک‌های رئیس‌جمهور کودک‌کش و کودک‌خوار امریکا بودند. با وجود این و در میان تمام این خودفروخته‌ها، هستند چهره‌هایی در ورزش که همه‌جوره پای کار مردم و کشور ایستاده‌اند. چهره‌هایی که اتفاقاً بابت این ایستادگی مورد هجمه هم واقع می‌شوند و چه توهین‌هایی و تهدید‌هایی که تحمل نمی‌کنند.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی و وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در اقدامی تحسین‌برانگیز خود را به جنوب کشور رساندند تا نشان دهند مرام پهلوانی و مردم‌داری تنها به حرف نیست و باید همه‌جوره و در همه شرایط کنار مردم ایستاد. کنار مردمی که در لبه جلویی میدان جنگ با متجاوزان هستند. همان متجاوزانی که باید تأسف خورد برخی از سلبریتی‌ها منتظر کمک آنها بودند.

علیرضا دبیر می‌گوید: «وقتی در لبنان جنگ بود رفتیم، آقا خداداد و آقا وحید شمسایی هم بودند. همان موقع به ما انتقاد کردند که اگر ایران هم بود، می‌رفتید. حالا لطف خدا شامل حالمان شده و اینجا کنار مردم جنوب هستیم. مردمی که محکم ایستاده‌اند. ما آمده‌ایم بگوییم نوکرتان هستیم. این کاری است که از دستمان بر می‌آید.»

رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: «بردن امریکایی‌ها خیلی راحت است. آنها فقط «شومن» هستند. ۱۰ خود را ۱۰۰ نشان می‌دهند، درست برخلاف ما که بعضی مواقع صدمان را ۱۰ نشان می‌دهیم. نترسیدن و وجود داشتن مهم است و مردم جنوب هر دوی اینها را دارند. امریکایی‌ها باید بفهمند که ما اهل مبارزه با آنها هستیم.»

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال هم با اشاره به غیرتمندی و وطن‌پرستی مردم جنوب کشور گفت: «اینکه من الان اینجا هستم، چرا ندارد. آمده‌ام به خطه عزیز، با غیرت، وطن‌دوست و مواظب خاک ایران. دو روز قبل هرمزگان بودم. کاری از دستمان بر نمی‌آید، اما حداقل می‌توانیم برای دلگرمی مردم اینجا باشیم.»

او ادامه داد: «برای ما تمام شهر‌های ایران یکی است. فرقی هم نمی‌کند موشک بخورد یا نخورد. ما از این مردم جدا نیستیم. من آمده‌ام اینجا تا از این مردم، دلاوری و تحمل سختی را یاد بگیرم. آمده‌ام به خودم بگویم گذشته‌ات یادت نرود. یادت نرود که هرچه هستی و به هر جا رسیدی از این مردم داری و بعد به مسئولان کشور بگویم که این مردم در حالی امروز حافظان خاک ایران هستند که طی دفاع مقدس هم هشت سال دلاورانه جنگیدند، پس لایق بهترین‌ها هستند.»