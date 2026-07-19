تشدید تنش‌های نظامی در منطقه غرب آسیا باعث اختلالات گسترده در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون شده و بیش از ۵۰ هزار بلیت پرواز را تحت تأثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: تشدید تنش‌های نظامی در منطقه غرب آسیا باعث اختلالات گسترده در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون شده و بیش از ۵۰ هزار بلیت پرواز را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایسنا، تنش‌های ژئوپلیتیکی اسرائیل باعث اختلالات عملیاتی شدید در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون شده و گردشگری تابستان ۲۰۲۶ را تهدید کرده و بر بیش از ۵۰ هزار بلیت مسافر سرزمین‌های اشغالی تأثیر گذاشته است.

سفر در سرزمین‌های اشغالی در حال حاضر با یک بحران فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند؛ درحالی که این بخش تلاش می‌کرد از رکود پس از اکتبر ۲۰۲۳ بهبود یابد، تشدید درگیری‌ها، موانع عملیاتی را در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون ایجاد کرده است و این فرودگاه اکنون با فشار شدیدی روبروست؛ زیرا فعالیت‌های هوانوردی نظامی بر برنامه‌های تجاری اولویت دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۵۰ هزار بلیت پرواز به دلیل ظرفیت محدود فرودگاه تحت تأثیر قرار گرفته که تهدیدی مهم برای پنجره سفر تابستانی این منطقه است که معمولا بیشترین حجم ورودی بین‌المللی را دارد.

nomadlawyer نوشت، کاهش اعتماد بازدیدکنندگان در داده‌های واقعی مشهود است. در ماه مه ۲۰۲۶، سرزمین‌های اشغالی حدود ۶۴ هزار ۴۰۰ گردشگر داشت، درحالی که این رقم همین مال در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲۶ هزار ۸۰۰ بازدیدکننده بود. این کاهش تقریباً ۵۰ درصدی، روندی ناپایدار را برجسته می‌کند که در آن مسافران بالقوه به دلیل نگرانی‌های ایمنی و عدم قطعیت در دسترس بودن پروازها، مقاصد جایگزین را انتخاب می‌کنند.

هم‌اکنون اورشلیم، منطقه جلیل، ناصره و دریای مرده (البحر المَیِّت) که به جریان ثابت گردشگران بین‌المللی متکی بودند با بحران مسافر رو به رو شده‌اند.