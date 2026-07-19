قتل خواستگار نوجوان با چوب آلبالو

جوان آنلاین: صبح دیروز، یکشنبه بیست و هشتم تیرماه، مأموران پلیس با تماس تلفنی با قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، از مرگ مشکوک پسر جوانی در یکی از بیمارستانها خبر دادند. بازپرس جنایی همراه با تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی بیمارستان شد.
تیم جنایی در بیمارستان با جسد پسر ۱۸ سالهای به نام «ارشیا» روبهرو شد که بر اثر ضربات مختلف جسم سختی به بدن و سرش به کام مرگ رفتهبود.
عشق نافرجام و مخالفت خانواده
بررسیها نشان داد مقتول همراه خانوادهاش در شهرستان ورامین زندگی میکرد و در همان شهر عاشق و دلباخته دختر ۱۴ سالهای به نام «المیرا» شدهبود. اما خانواده دختر نوجوان با ازدواج آنها مخالفت کردند.
ارشیا پس از چند بار خواستگاری، وقتی با مخالفت خانواده المیرا روبهرو شد، شب قبل جلوی خانه آنها رفت تا اعلام کند برای رسیدن به دختر مورد علاقهاش از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند. او قصد داشت عشق خود را ثابت و خانواده را راضی کند، اما هرگز تصور نمیکرد چه سرنوشت تلخی در انتظارش است.
حمله ۴ برادر با چوب و چماق
در این لحظه، چهار برادر المیرا با چوب آلبالو از خانهشان بیرون آمدند و ارشیا را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. ضربات آنقدر شدید بود که پسر جوان روی زمین افتاد و به شدت زخمی شد.
پس از این حادثه، خانواده ارشیا وقتی دیدند خبری از فرزندشان نیست و به خانه برنگشته، به خیابان رفتند و با پیکر نیمهجان او روبهرو شدند. آنها بلافاصله او را به یک درمانگاه محلی منتقل کردند، اما تیم پزشکی اعلام کرد که وضعیت جسمی پسر جوان وخیم است و برای درمان باید به بیمارستانی در پایتخت منتقل شود. ارشیا نیمهشب به بیمارستانی در تهران منتقل شد، اما تلاش برای نجات جان او نتیجهای نداد و در نهایت ساعتی بعد فوت کرد.
ارسال پرونده به ورامین
بازپرس جنایی پس از به دست آوردن این اطلاعات، دستور داد جسد پسر جوان برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود. همچنین پرونده با قرار عدم صلاحیت در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی ورامین قرار گرفت تا مقام قضایی آن شهر دستور رسیدگی به پرونده را صادر کند.
تحقیقات درباره این حادثه برای شناسایی عاملان ضرب و جرح منجر به قتل و روشنشدن زوایای پنهان آن ادامه دارد.