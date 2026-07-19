تاکید صربستان بر حفظ روابط دوستانه با روسیه

جوان آنلاین: از تاس، الکساندر ووچیچ بار دیگر تأکید کرد که کشورش هیچگونه تحریمی علیه روسیه اعمال نخواهد کرد و به حفظ روابط دوستانه با مسکو ادامه خواهد داد.
به گزارش ایرنا، ووچیچ در جریان بازدید از شهرداری لاپووو به خبرنگاران گفت: «هر سؤالی میخواهید از من بپرسید. سیاست من این است که هیچ تحریمی علیه روسیه اعمال نشود و ما خواهان حفظ روابط دوستانه با روسیه هستیم.»
رئیسجمهور صربستان همچنین یادآور شد که در ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) گفته بود حتی اگر بلگراد به تحریمهای ضدروسی بپیوندد، بعید میداند این اقدام باعث شود کشورش بهسرعت به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شود؛ زیرا پیوستن به این تحریمها یکی از شروط اصلی اتحادیه اروپا برای اعطای عضویت به صربستان به شمار میرود.