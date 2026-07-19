فورچن: آمریکا مجبور است مدیریت ایران بر هرمز را بپذیرد

جوان آنلاین: مجله آمریکایی فورچن در گزارشی نوشت که نزدیک به پنج ماه پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، درگیریها وارد مرحله تازهای شده و پس از فروپاشی آتشبس موقت، بار دیگر حملات در نقاط مختلف غرب آسیا از سر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، ایران بار دیگر و در پی نقض مفاد تفاهمنامه اسلامآباد توسط واشنگتن، کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کرده و آمریکا نیز محاصره دریایی صادرات نفت ایران را از سر گرفته است؛ تحولاتی که به گزارش فورچن، همزمان با کاهش ذخایر اضطراری نفت در جهان و افزایش دوباره قیمت انرژی، موقعیت واشنگتن را تضعیف کرده است.
فورچن به نقل از تحلیلگران حوزه انرژی و ژئوپلیتیک گزارش داد که دولت ترامپ اکنون میان دو گزینه قرار گرفته است؛ یا با پذیرش نقش ایران در کنترل تنگه هرمز، امکان دریافت هزینه عبور کشتیها از سوی تهران را بپذیرد و یا به جنگی طولانی و پرهزینه مشابه جنگ اوکراین تن دهد.
«گریگوری برو»، تحلیلگر ارشد ایران و انرژی در مؤسسه «اوراسیا گروپ»، به فورچن گفت: «فکر نمیکنم گزینه نظامی مؤثری برای بازگشایی تنگه هرمز وجود داشته باشد. ایران در این زمینه اهرم فشار قابلتوجهی در اختیار دارد و بعید میدانم عقبنشینی کند؛ در واقع، زمان احتمالاً به سود ایران است.»
به گفته این تحلیلگر، با وجود خسارتهای نظامی و شهادت فرماندهان ایرانی در ابتدای جنگ، تهران همچنان مصمم است کنترل این آبراه راهبردی را حفظ کند؛ گذرگاهی که نزدیک به ۲۰ درصد جریان انرژی جهان از آن عبور میکند.
وی همچنین گفت که دولت ترامپ احتمالاً ابتدا مسیر تشدید درگیری را دنبال خواهد کرد، اما در نهایت ناچار به دستیابی به توافق خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پس از توافق موقت ۶۰ روزه در اواسط ژوئن، تردد کشتیها در تنگه هرمز تا حدودی از سر گرفته شد، اما هرگز به شرایط عادی بازنگشت. همزمان، قیمت جهانی نفت که از حدود ۱۲۴ دلار در هر بشکه در اوایل ماه مه به حدود ۶۸ دلار در ابتدای ژوئیه کاهش یافته بود، دوباره افزایش یافت و تا ۱۷ ژوئیه از ۸۸ دلار عبور کرد.
این گزارش همچنین یادآور شده است که ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایینترین سطح خود طی ۴۳ سال گذشته رسیده و در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا، فضای بازار انرژی بیش از گذشته شکننده شده است.
«دن پیکرینگ»، بنیانگذار یک شرکت مشاورهای در حوزه انرژی، در گفتوگو با فورچن گفت: «تمام نشانهها حاکی از افزایش بیشتر قیمتها و طولانیتر شدن بحران است. اکنون در ماه پنجم این جنگ قرار داریم، ذخایر راهبردی کمتری در اختیار داریم و انعطافپذیری بازار نیز کاهش یافته است.»
به گزارش فورچن، پس از افزایش تردد نفتکشها در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه، آمریکا برخی کشتیها را به استفاده از مسیر جنوبی و نزدیکتر به سواحل عمان تشویق کرد، با این خیال که کارت هرمز را بیاعتبار کند. با این حال، تهران این تهدید علیه منافع خود را با هدف قرار دادن کشتیهای متخلفی که از این مسیر عبور میکردند، پاسخ داد.
آمریکا که از زمان آتشبس حملات جسته و گریختهای در سواحل جنوبی ایران انجام میداد و با پاسخ ایران مواجه میشد، از زمان تشدید مجدد تنشها حملات خود علیه ایران را با شدت بیشتری از سر گرفته و ایران نیز به منافع آمریکا و متحدانش در منطقه حمله کرده است.
به گزارش فورچن، ترامپ حتی پیشنهاد اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر عبور کشتیها از تنگه هرمز را مطرح کرد، اما سپس از آن عقبنشینی کرد. اما به گزارش این رسانه، به نظر میرسد که جهان چارهای جز تن دادن به خواست ایران برای امنیت تنگه هرمز ندارد و بعید است آمریکا بتواند مانع این طرح شود.
وی مدعی شد: «ایران احساس میکند در جنگ پیروز شده و معتقد است حق دارد نقش دائمیتری در مدیریت تنگه هرمز داشته باشد. از نگاه تهران، این جنگ اثبات کرد که تنگه هرمز اساساً متعلق به ایران است.»
فورچن در ادامه گزارش خود نوشت که با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای آمریکا و نگرانی دولت ترامپ از تورم و قیمت سوخت، احتمال نرمش واشنگتن در قبال نقش ایران در تنگه هرمز افزایش یافته است.
«کلر یونگمن»، مدیر بخش ریسک و اطلاعات دریایی شرکت «وورتکسا» نیز به این رسانه گفت: «پیش از آنکه مسئله دریافت عوارض مطرح باشد، پرسش اصلی این است که آیا تنگه هرمز اساساً باز خواهد ماند یا خیر.»
به گزارش فورچن، در صورت پذیرش نقش ایران در مدیریت تنگه، هرچند عبور و مرور کشتیها ممکن است هرگز به وضعیت پیش از جنگ بازنگردد، اما این مسیر دریایی باز خواهد ماند. فورچن مینویسد که همزمان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تلاش خواهند کرد با توسعه خطوط لوله و بنادر جدید، وابستگی خود به تنگه هرمز را در بلندمدت کاهش دهند.
به نوشته فورچن، امارات برنامه توسعه خط لوله غرب به شرق و بندر فجیره را دنبال میکند، عراق در حال احداث خط لوله بصره-حدیثه است و عربستان نیز صادرات نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است؛ هرچند به اذعان این نشریه، ارتش یمن در دریای سرخ اهرم فشار قدرتمندی در اختیار دارد.
بر اساس این گزارش، دولت ترامپ تصور میکرد میتواند با حملات سریع و گسترده، ایران را وادار به تغییر رفتار یا پذیرش خواستههای واشنگتن کند، اما این ارزیابی با واقعیتهای میدانی همخوان نبود و ایران توانست از موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای راهبردی خود بهره ببرد.