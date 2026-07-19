جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «معاریو» نوشت که ارتش اسرائیل تصمیم دارد تا پایان ماه جولای (۹ مرداد) به بهانه تخریب زیرساختهای حزبالله، صدها ساختمان را در دو منطقه جنوب لبنان تخریب کند.
به گزارش ایرنا، معاریو افزود که ارزیابیهای اسرائیل نشان میدهد که ارتش به زودی تصمیمات عملیاتی در خصوص تونلهایی که ادعا میکند در دو منطقه قلعة الشقیف و جبل علی الطاهر در جنوب لبنان وجود دارد، اتخاذ خواهد کرد.
به نوشته این روزنامه، ارتش رژیم صهیونیستی تا اواخر ماه جاری میلادی تخریب صدها ساختمان را به بهانه اینکه حزبالله از آنها به عنوان زیرساخت استفاده میکند، تکمیل خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این ساختمانها در جنوب لبنان در منطقهای بین مرز لبنان تا آنچه اسرائیل آن را «خط زرد» یا «منطقه امنیتی» مینامد، واقع شدهاند و تخریبها حدود ۷۰ درصد کل ساختمانهای منطقه مورد نظر را تشکیل میدهند.
رژیم صهیونیستی با وجود اعلام آتشبس و تداوم مذاکرات، بخشهایی از خاک لبنان را به اشغال خود درآورده و همچنان به تجاوزات علیه لبنان و عملیات تخریب گسترده خانهها در جنوب لبنان ادامه میدهد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون شمار شهدای لبنان به ۴ هزار و ۳۲۸ نفر، تعداد زخمیها به ۱۲ هزار و ۲۲۷ نفر و تعداد آوارگان نیز به بیش از یک میلیون نفر رسید.