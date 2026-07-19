افزایش تعداد شهدای لبنان به ۴ هزار و ۳۲۸ نفر

وزارت بهداشت لبنان در تازه‌ترین آمار خود، تعداد شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی را ۴ هزار و ۳۲۸ نفر اعلام کرد.

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی با وجود امضای «توافقنامه چارچوب» با لبنان که با میانجی‌گری آمریکا صورت گرفته ا ست، همچنان تجاوزات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد.

به گزارش ایرنا، وزارت بهداشت لبنان امروز در بیانیه‌‎ای اعلام کرد شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفندماه) تاکنون به ۴ هزار و ۳۲۸ شهید رسیده است.

همچنین مرکز عملیات اضطراری بهداشت وابسته به این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد آمار تجمعی تلفات حملات رژیم صهیونیستی به ۴ هزار و ۳۲۸ شهید و ۱۲ هزار و ۲۲۷ زخمی افزایش یافته است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.