مرگ مشکوک افسر نیروی هوایی آمریکا در پایگاه کالیفرنیا

جوان آنلاین: به نقل از نیویورک پست، مقامات آمریکایی امروز یکشنبه اعلام کردند که یک خلبان نیروی هوایی ایالات متحده بر اثر سقوط تجهیزات سنگینی که در پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ با آن کار می‌کرد، جان خود را از دست داد.

«سدریک انلونا» (Cedric Eneluna) افسر سطح یک، تنها کسی بود که در این حادثه مشکوک در پایگاه کالیفرنیا کشته شد.

جیمز تی. هورن فرمانده پرتاب فضایی دلتا ۳۰ و پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ، از نیروی فضایی آمریکا وقوع این حادثه را تأیید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، علت مرگ «سدریک انلونا» همچنان در دست بررسی است و نوع تجهیزاتی که هنگام مرگ با آن کار می‌کرده تا کنون رسانه ای نشده است.