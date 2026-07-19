جوان آنلاین: کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن صدای چند انفجار در دو منطقه ایلات و العقبه در پی شلیک پدافند هوایی برای رهگیری موشکهای ایرانی خبر داد.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، در نتیجه پاسخ ایران به تجاوزگری آمریکا از العقبه اردن، پروازها در فرودگاه «رامون» در جنوب فلسطین اشغالی نیز متوقف شد.
همچنین در نتیجه حملات موشکی به العقبه، صدای چند انفجار در ایلات واقع در جنوب فلسطین اشغالی شنیده شد.
همچنین شبکه الجزیره به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی از رصد شلیک موشکهای ایرانی به سمت شهر العقبه خبر داد.
تلویزیون اردن نیز گزارش داد که آژیرهای خطر در نقاط مختلف اردن به صدا درآمدند.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از تخلیه هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از فرودگاه رامون در پی حمله موشکی ایران به بندر العقبه اردن خبر داد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه ۲۷ تیر در اطلاعیهی شماره ۲۹ خود اعلام کرد: همانگونه که ۱۴۰ شبانهروز حضور میدانی مردم ایران در خیابانها در حمایت از انقلاب اسلامی، دنیا را شگفت زده کرده است، استمرار پاسخهای رزمندگان اسلام هم که با امدادهای غیبی الهی و موفقیت قاطع مواجه است دشمن را در بهت و شکست فروبرده است و او را به فرار از میدان جنگ و روی آوردن به جنایات جنگی و عملیات ناجوانمردانه علیه مراکز و تاسیسات غیرنظامی واداشته است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: ارتش کودککش آمریکا با حمله به بیمارستان، پل، راهآهن، بندر و فرودگاه و کشتار غیرنظامیان تلاش میکند شکست خود در جنگ رودررو با نیروهای مسلح ما را پنهان کند.
سپاه در اطلاعیه خود اعلام کرد: رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه سحرگاه امروز در پاسخ به شرارتهای شب گذشته دشمن آمریکایی در موج ۲۰ عملیات نصر۲ بارمز مبارک یا ابوالفضل العباس (ع) و با حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگندهها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن، حداقل دو جنگنده و سه هواگرد آمریکایی را به طور کامل منهدم و تعدادی را خسارت عمده وارد آوردند.
سپاه در پایان اطلاعیه خود آورده است: اینک ارتش مهدورالدم آمریکا که قاتل صدها هزار مسلمان درافغانستان و عراق و هزاران نفر از مسلمان ایران، یمن، لبنان، لیبی، سودان، فیلیپین، و فلسطین هستند در دسترس شمایند و تکلیف دینی و انسانی شما این است که با هر وسیلهای آنها را از پا درآورید و سرزمین مقدس اردن را از قاتلان مسلمانان مظلوم پاکسازی کنید.