معاون الحشد الشعبی: حشد به فشار آمریکا تن نخواهد داد

جوان آنلاین: ابوعلی البصری معاون رئیس ستاد مشترک الحشد الشعبی در گفتوگو با شبکه خبری المیادین با بیان اینکه حشد تن به فشارهای آمریکا نخواهد داد، تاکید کرد که حشد از فشارهای آمریکا متاثر نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، این فرمانده و مسئول بلندپایه الحشد الشعبی با اشاره به تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب گفت، از حضور این جمعیت میلیونی در عراق غافلگیر شده و این حضور نشان دهنده عمق رابطه و ارتباط مردم عراق با این رهبری است.
غافلگیری از حضور میلیونی مردم عراق در تشییع رهبر شهید
البصری درباره مشارکت چشمگیر الحشد الشعبی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت الله علی خامنهای، در نجف و کربلا گفت، او و دیگران انتظار چنین حضور میلیونی را نداشتند.
وی افزود: ما در حال آماده شدن برای این مراسم بودیم. جلساتی برگزار کردیم و برنامههایی برای تامین امنیت شرکتکنندگان و حاضران تهیه کردیم. انتظار حضور گسترده را داشتیم، اما این تعداد را پیشبینی نمیکردیم. فکر میکنم همه از این جمعیت عظیم غافلگیر شدند. ما انتظار تعداد کمتر، شاید در حد میلیونها نفر را داشتیم. در عین حال ما به همراه خانوادهها، دوستان و حتی آن بخش از نیروهایی که ماموریت مشارکت نداشتند، در مراسم تشییع شرکت کردیم و در کنار مردم عراق به عنوان شهروند حضور یافتیم. مردم عراق پیامی ارسال کردند و هر کسی که این وضعیت را مشاهده میکند، میتواند ببیند که آنها عمیقاً با مرجعیت دینی مرتبط هستند و به مرجعیت امام خامنهای اعتقاد دارند.
این مقام ارشد حشد الشعبی اظهار کرد: حشد همچنین به رهبری او بر دولت اسلامی و اهمیت این دولت اسلامی برای جامعه و امت مسلمان اعتقاد دارند. به همین دلیل است که من معتقدم این حضور گسترده، با شور، فداکاری، غم، اشک و شعارهایش، عمق ارتباط آنها با این رهبری را بیان میکند - یک ارتباط معنوی و یک ارتباط ایدئولوژیک.
حشد علیه دولت نیست و سلاحش در خدمت میهن و مردم است
این فرمانده حشد درباره موضوع انحصار سلاح و فشارهای آمریکا گفت: سلاح الان هم دست دولت است. سلاح حشد الشعبی سلاح دولت است. بعد از اتمام جنگ، ابومهدی در دستوری فرمان داد که گروههای مقاومت هر یک به محدوده و کار خود بازگردند و گروههای عضو الحشد الشعبی هم به محدوده کار خود (در چارچوب نیروهای مسلح عراق) برگشتید.
وی گفت، من فکر نمیکنم گروههای مقاومت هیچ گاه خارج از چارچوب حکومت بوده باشند، چون آنها در دفاع از کشور جنگیدهاند. سلاح شان علیه دولت نیست بلکه نیاز به زمان است که گفتوگو کنند تا به یک فرمولی برسند تا آن گروههایی که میخواهند در چارچوب دولت قرار بگیرند، به این کار بپیوندند.
البصری با بیان اینکه دلیل اصلی وجود مقاومت هم ادامه حضور آمریکاییها و اشغالگران آمریکایی است تصریح کرد: قرار است تا ۳۰ سپتامبر آمریکاییها از عراق خارج شوند و گروههای مقاومت گفتهاند که تا آن زمان کار خود را ادامه میدهند (تا ببینند اشغالگران خارج خواهند شد یا خیر). گروههای مقاومت علیه دولت نیستند بلکه مدافع کل عراق، نظام عراق، مردم و مقدسات عراق هستند و میخواهند به وظیفه خود در دفاع از کشور عمل کنند؛ لذا اگر فرمول مشترکی به دست آید، به آن عمل خواهند کرد. به نظر من کشور به الحشد الشعبی نیاز دارد و بر اساس همان نیاز هم عراق به الحشد الشعبی نیاز دارد. همانطور که جمهوری اسلامی ایران ارتش داشت و برای حفظ کشور و انقلاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شکل داد.
حشد به فشار آمریکا تن نمیدهد
این مقام حشد الشعبی در پاسخ به سوالی درباره شروط آمریکا علیه این نیرو، گفت: حشد طبق اراده مرجعیت شکل گرفته و وجود آن هیچ ربطی به آمریکا ندارد. مرجعیت است که مسئول حفظ عراق است و هیچ کس از مردم نمیپذیرد که رأی مرجعیت شکسته شود. مشروعیت حشد هم از مرجعیت است. حشد به عنوان نیرویی عقیدتی و جهادی هیچ ارتباطی به آمریکاییها و نظر آنها ندارد.
وی ادامه داد: الان حشد بخشی از نظام و نیروهای مسلح عراق است و موجودیت آن در پارلمان مصوب شده و قانون آن هم ان شاء الله در پارلمان به طور کامل مصوب خواهد شد. شاید فشار آمریکا بر این یا آن دولت عراق یا بر پارلمان اثر بگذارد، اما ما از فشارهای آمریکا تاثیر نخواهیم گرفت و به فشار آمریکا تن نخواهیم داد. اراده ما ناشی از اراده مردم است و فرمانده ما هم نخست وزیر است و سران معنوی ما هم مرجعیت است.