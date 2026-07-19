نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به یکی از ارکان اصلی نظم آینده منطقه تبدیل خواهد شد، گفت هر پیروزی ایران آثار مثبتی بر لبنان خواهد داشت و رژیم صهیونیستی را برای خروج از اراضی اشغالی لبنان تحت فشار قرار خواهد داد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، حسن عزالدین، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان در سخنانی اظهار کرد: هر پیروزی که جمهوری اسلامی ایران به دست بیاورد ــ و به خواست خدا پیروز خواهد شد ــ آثار مثبتی بر صحنه لبنان، مردم و جامعه ما خواهد داشت و رژیم صهیونیستی را برای خروج هرچه سریع‌تر از اراضی اشغالی لبنان تحت فشار قرار خواهد داد.

به گزارش ایرنا، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت درباره تحولات اخیر منطقه نیز گفت آنچه امروز علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان است، تجاوزی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و این نخستین بار نیست که چنین اقدامی صورت می‌گیرد و دونالد ترامپ پس از مذاکرات، همه تعهدات خود را نقض کرده و اکنون علیه ایران دست به اقدام نظامی زده است.

عزالدین افزود: ایران از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع می‌کند و هم‌زمان از مستضعفان و مظلومان جهان نیز حمایت می‌کند؛ زیرا آمریکا در پی سلطه بر جهان است.

وی با اشاره به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی دهه‌ها پیش ماهیت آمریکا را شناخته و از همین رو آن را «شیطان بزرگ» نامید. او همچنین آمریکا را عامل اصلی بسیاری از جنگ‌ها و بحران‌های جهان دانست. اگر تاریخ دو قرن گذشته بررسی شود، تقریباً هیچ جنگ یا بحرانی در جهان بدون نقش آمریکا رخ نداده است.

وی افزود: ایران با ایستادگی خود، هیمنه آمریکا را خواهد شکست و «استکبار و سلطه‌طلبی» واشنگتن را از میان خواهد برد.

وی همچنین تاکید کرد که ایران اکنون پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از سوریه و اردن گرفته تا کشور‌های حوزه خلیج فارس، را هدف قرار داده و این پایگاه‌ها را که مبدأ حملات علیه جمهوری اسلامی هستند، مورد حمله قرار می‌دهد.

نماینده پارلمان لبنان در ادامه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز یک قدرت بزرگ منطقه‌ای است که رکن اصلی هر نظم منطقه‌ای آینده خواهد بود و در شکل‌دهی به این نظم، که بر پایه اراده ملت‌ها و دولت‌های منطقه و به دور از سلطه آمریکا شکل خواهد گرفت، نقش اساسی ایفا می‌کند.

وی افزود ایران همچنین جایگاه خود را در نظم نوین بین‌المللی تثبیت خواهد کرد.