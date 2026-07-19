سفیر عراق: سفر الزیدی به تهران نقش مهمی در تعمیق روابط دوجانبه دارد

جوان آنلاین: یسر الحجاج، سفیر جدید عراق در تهران، با اشاره به سفر قریبالوقوع علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، به ایران، اظهار داشت: این نخستین سفر رسمی الزیدی به تهران است و میتواند نقش مهمی در تعمیق روابط دوجانبه ایفا کند.
به گزارش تسنیم، وی با تأکید بر پیشینه تاریخی روابط ایران و عراق، اشتراکات فرهنگی، دینی و اجتماعی دو ملت، افزود: این ظرفیتها زمینهساز گسترش همکاریها در تمامی ابعاد است و سفر مقامات عالیرتبه دو کشور میتواند به تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تهران و بغداد، بهویژه در شرایط حساس کنونی منطقه، کمک شایانی کند.
الحجاج همچنین یکی از اهداف مهم سفر نخستوزیر عراق را کمک به کاهش تنشها و حمایت از ثبات و آرامش در منطقه عنوان کرد.
سفیر عراق در تهران در پایان اعلام کرد که علی فالح الزیدی در جریان هفته جاری به تهران سفر خواهد کرد.
نخست وزیر عراق طی روزهای اخیر سفری جند روزه به آمریکا و سپس قطر داشت.