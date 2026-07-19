کد خبر: 1369642
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۲
ورزش » ساير

یامال در آستانه تکرار رکورد جذاب‌ام‌باپه

یامال در آستانه تکرار رکورد جذاب‌ام‌باپه ستاره ۱۹ ساله اسپانیا، در آستانه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین قرار دارد و می‌تواند با قهرمانی در این مسابقات، به جمع بازیکنانی بپیوندد که در سنین پایین فاتح جام جهانی شده‌اند.

جوان آنلاین: جام جهانی ۲۰۲۶ می‌تواند لامین یامال ستاره ۱۹ ساله اسپانیا را در جمع خاصی از تاریخ فوتبال قرار دهد. اگر اسپانیا در فینال مقابل آرژانتین به پیروزی برسد، یامال اولین عنوان قهرمانی جهان خود را در ۱۹ سالگی به دست خواهد آورد و رکوردی را تکرار خواهد کرد که پیش‌تر توسط کیلیان‌ام‌باپه به ثبت رسیده است.‌ام‌باپه در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ۱۹ سالگی قهرمان شد و با ۴ گل (از جمله یک گل در فینال مقابل کرواسی) به عنوان دومین نوجوان تاریخ (پس از پله) معرفی شد که در فینال جام جهانی گلزنی می‌کند. حالا، هشت سال بعد، یامال در آستانه تکرار این دستاورد قرار دارد.

نسل طلایی اسپانیا؛ از نقره توکیو تا طلای پاریس و فینال جام جهانی

یامال که در این جام جهانی به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی اسپانیا ظاهر شده، با نمایشی بالاتر از سن خود به عنوان یکی از ستاره‌های تیم دلافوئنته شناخته می‌شود. اسپانیا با هدایت مربی‌ای که سال‌ها در تیم‌های پایه این کشور کار کرده، از یک نسل طلایی بهره می‌برد: ۷ بازیکن از ترکیب فعلی (از جمله اونای سیمون، دنی اولمو، میکل اویارزابال، پدری، مارتین زوبیمندی، میکل مرینو، اریک گارسیا و مارک کاکوریا) در المپیک توکیو ۲۰۲۰ (۲۰۲۱) با هدایت خود دلافوئنته به مدال نقره رسیدند و در المپیک پاریس ۲۰۲۴ نیز (با وجود جدایی دلافوئنته) موفق به کسب مدال طلا شدند.

رکوردشکنی پله؛ دست‌نیافتنی، اما الهام‌بخش

اگر یامال قهرمان شود، با ۱۹ سال و ۶ روز سن، در رده چهارم جوان‌ترین قهرمانان تاریخ جام جهانی قرار می‌گیرد و با کوتینیو (برزیل) برابری می‌کند. با این حال، رکورد پله (۱۷ سال و ۲۴۹ روز در جام جهانی ۱۹۵۸) همچنان دست نیافتنی باقی مانده است. پله در آن دوره ۶ گل به ثمر رساند و به اسطوره‌ای ماندگار تبدیل شد.

فینالی که می‌تواند طلسم ۱۶ ساله را بشکند

اسپانیا در این فینال، به دنبال دومین قهرمانی تاریخ خود پس از ۲۰۱۰ است. در سوی مقابل، آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، برای چهارمین قهرمانی و دومین قهرمانی متوالی خود می‌جنگد.

برچسب ها: لامینه یامال ، ام‌باپه ، جام جهانی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

بدون شرح

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

ترامپ در بن‌بست 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

میناب هم جنوب بود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار