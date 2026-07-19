جوان آنلاین: جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند لامین یامال ستاره ۱۹ ساله اسپانیا را در جمع خاصی از تاریخ فوتبال قرار دهد. اگر اسپانیا در فینال مقابل آرژانتین به پیروزی برسد، یامال اولین عنوان قهرمانی جهان خود را در ۱۹ سالگی به دست خواهد آورد و رکوردی را تکرار خواهد کرد که پیشتر توسط کیلیانامباپه به ثبت رسیده است.امباپه در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ۱۹ سالگی قهرمان شد و با ۴ گل (از جمله یک گل در فینال مقابل کرواسی) به عنوان دومین نوجوان تاریخ (پس از پله) معرفی شد که در فینال جام جهانی گلزنی میکند. حالا، هشت سال بعد، یامال در آستانه تکرار این دستاورد قرار دارد.
نسل طلایی اسپانیا؛ از نقره توکیو تا طلای پاریس و فینال جام جهانی
یامال که در این جام جهانی به عنوان یکی از مهرههای کلیدی اسپانیا ظاهر شده، با نمایشی بالاتر از سن خود به عنوان یکی از ستارههای تیم دلافوئنته شناخته میشود. اسپانیا با هدایت مربیای که سالها در تیمهای پایه این کشور کار کرده، از یک نسل طلایی بهره میبرد: ۷ بازیکن از ترکیب فعلی (از جمله اونای سیمون، دنی اولمو، میکل اویارزابال، پدری، مارتین زوبیمندی، میکل مرینو، اریک گارسیا و مارک کاکوریا) در المپیک توکیو ۲۰۲۰ (۲۰۲۱) با هدایت خود دلافوئنته به مدال نقره رسیدند و در المپیک پاریس ۲۰۲۴ نیز (با وجود جدایی دلافوئنته) موفق به کسب مدال طلا شدند.
رکوردشکنی پله؛ دستنیافتنی، اما الهامبخش
اگر یامال قهرمان شود، با ۱۹ سال و ۶ روز سن، در رده چهارم جوانترین قهرمانان تاریخ جام جهانی قرار میگیرد و با کوتینیو (برزیل) برابری میکند. با این حال، رکورد پله (۱۷ سال و ۲۴۹ روز در جام جهانی ۱۹۵۸) همچنان دست نیافتنی باقی مانده است. پله در آن دوره ۶ گل به ثمر رساند و به اسطورهای ماندگار تبدیل شد.
فینالی که میتواند طلسم ۱۶ ساله را بشکند
اسپانیا در این فینال، به دنبال دومین قهرمانی تاریخ خود پس از ۲۰۱۰ است. در سوی مقابل، آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، برای چهارمین قهرمانی و دومین قهرمانی متوالی خود میجنگد.