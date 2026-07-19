دختر جودوکار ایران به مدال برنز رسید

جوان آنلاین: در روز پایانی رقابتهای جودوی قهرمانی آسیا جوانان که به میزبانی اردن برگزار شد، در رقابتهای بانوان مهشید صفری نماینده کشورمان در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم رقابت خود را با پیروزی مقابل «چن انجو» از چینتایپه آغاز کرد و به مرحله دوم راه یافت.
به گزارش مهر، وی در دومین مبارزه برابر «خایدم تایبانگانبی چانو» از هند شکست خورد و با حضور در جدول شانس مجدد فرصت دوبارهای برای کسب مدال به دست آورد.
صفری در این مرحله با غلبه بر «آیسولو بگمامت کیزی» از قرقیزستان به دیدار ردهبندی صعود کرد و در این مسابقه نیز با شکست «نیگینا ساپاربوئوا» از ازبکستان مدال برنز رقابتهای جودوی قهرمانی آسیا جوانان را از آن خود کرد.