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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۷
ورزش » ساير

ژرمن‌ها صدای کلینزمن را هم درآوردند: آنها بیش از اندازه لطیف بودند

ژرمن‌ها صدای کلینزمن را هم درآوردند: آنها بیش از اندازه لطیف بودند سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال آلمان به انتقاد از عملکرد این تیم در جام جهانی پرداخت.

جوان آنلاین: یورگن کلینزمن، سرمربی پیشین تیم ملی آلمان، بازیکنان «مانشافت» را پس از حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش ایسنا، این افسانه فوتبال آلمان بازیکنان را «خیلی نرم» توصیف کرد و در مصاحبه‌ای با شبکه «اسکای»، توضیح داد که برخی از تیم‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان، فاقد استحکام و روح جنگندگی بوده‌اند.

او درباره بازیکنان گفت:آن‌ها خیلی نرم و لطیف بودند و قادر به تحمل رنج یا حتی استفاده از قدرت فیزیکی برای اعمال نفوذ خود نبودند. جنبه فیزیکی هنوز هم یک عنصر کلیدی در فوتبال جهانی است.

کلینزمن هم‌چنین به این نکته اشاره کرد که تیم ملی آلمان ویژگی تاریخی خود در تصمیم‌گیری در لحظات حساس را از دست داده است. او گفت: این ویژگی را آلمان ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ سال پیش داشت. ما همیشه در دقایق آخر راهی برای به ثمر رساندن گل پیدا می‌کردیم.

ضعف فیزیکی تیم ملی آلمان در طول مسابقات به وضوح دیده شد، به‌طوری‌که آنها نتوانستند در برابر سختی تیم اکوادور مقاومت کنند و با نتیجه ۱-۲ در مرحله گروهی شکست خوردند. سپس، مسیر آنها در مرحله یک‌هشتم نهایی با شکست در ضربات پنالتی مقابل پاراگوئه، که از نظر فیزیکی قوی‌تر بود، به پایان رسید.

از سوی دیگر، کلینزمن تیم ملی آرژانتین را ستود و آن را «مدل ایده‌آل در دنیای فوتبال» برای توانایی‌اش در خسته کردن حریفان با فشار بدنی شدید دانست.

او گفت: آنچه آرژانتین در این مسابقات به دنیا نشان داد، ساده است: شاید ما بهترین تیم نباشیم، اما آماده‌ایم که تا آخرین حد و حتی فراتر از آن برویم و نتایج بازی‌ها را در دقایق آخر رقم بزنیم.

او با اشاره به همبستگی قوی آنها برای حفاظت از ستاره خود، لیونل مسی، افزود: آنها با سختی بازی می‌کنند، با قدرت مداخله می‌کنند و حریف را می‌ترسانند؛ و البته یک بازیکن وجود دارد که از او به شکل باورنکردنی دفاع می‌کنند. به محض این‌که کسی به سمت مسی می‌رود، بلافاصله ده بازیکن دیگر برای حمایت از او می‌دوند.

کلینزمن در پایان تأکید کرد که این استحکام باعث ترس برخی از کشور‌های اروپایی از آرژانتین شده است.

برچسب ها: یورگن کلینزمن ، جام جهانی ، تیم ملی آلمان
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