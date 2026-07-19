جوان آنلاین: هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز در چهارمین و آخرین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف ترکیه رفت و سه بر یک نتیجه را به واگذار کرد تا با سه برد و ۱۱ امتیاز در رتبه چهاردهم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها باقی بماند. تیم ایران با میانگین ۲۳.۲ سال در هفته سوم، دومین تیم جوان شرکت کننده در لیگ ملت‌ها است.

تیم ایران در ست نخست این دیدار نمایش مقتدرانه‌ای مقابل ترکیه داشت و تیم برتر میدان بود و در نهایت ۲۵ بر ۱۷ ترکیه را شکست داد، اما شاگردان کواچ در ست دوم تا حدودی بازی را کنترل کردند و در نهایت این ست ۲۵ بر ۲۲ به سود ترکیه به پایان رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

جدال دو تیم در ست‌های سوم و چهارم نیز با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹ به سود ترکیه پایان یافت تا شاگردان کواچ سه بر یک فاتح این میدان شوند و با هشت برد و ۲۲ امتیاز صعودشان به مرحله نهایی قطعی شود.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، علی حق‌پرست، نیما باطنی، علی حاجی‌پور و محمدرضا حضرت‌پور استفاده کرد.

ایلشن داوودی‌پور، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، سید عیسی ناصری، مبین نصری، یوسف کاظمی و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این دیدار بودند که با نظر سرمربی ایتالیایی به میدان رفتند.

سید متین حسینی و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی کشورمان که در دیدار مقابل ترکیه استراحت داشتند نیز از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا کردند. همچنین سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران از جمله تماشاگران این دیدار بود.

اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی والیبال ترکیه نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب مورات ینی‌پازار، آدیس لاگومژیا، بدیرهان بولبول، احمد تومر، افه بایرام، گوکچن یوکسل و برکای بایراکتار استفاده کرد.

دومینگا لوت از ایتالیا و کنت آرو از فنلاند به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت دیدار ایران و ترکیه را برعهده داشتند.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌ها را تشکیل می‌دادند.

کاروان تیم ملی والیبال ایران که نهم خرداد تهران را به مقصد برزیل ترک کرده بود تا ضمن برگزاری سه اردوی برون مرزی در برزیلیا، بلگراد و کلادوو، در سه هفته لیگ ملت‌ها نیز شرکت کند، ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه بعد از ۵۸ روز سفر فشرده از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران می‌شوند.

ملی پوشان والیبال ایران پس از بازگشت به کشور و استراحتی کوتاه، تمرینات خود را برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک شروع خواهند کرد.