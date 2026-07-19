جوان آنلاین: عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب، باید با خواب آرام و آسایش خداحافظی کنند؛ شیوه‌ها و روش‌های مجازات نیز به شکل‌های مختلف از سوی آزادی‌خواهان، جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده دنبال خواهد شد.

سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌و‌گو با فارس در رابطه با خون‌خواهی، انتقام و قصاص قاتلان رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: در بحث خون‌خواهی، انتقام و قصاص، اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و در صدر آنها رئیس‌جمهور امریکا، ترامپ، دست به یک جنایت بزرگ زدند. برخلاف تمامی معاهدات و مقررات بین‌المللی، کسی را به شهادت رساندند که از جایگاه حقوقی، سیاسی و مذهبی بالایی برخوردار بود. امام یک امت را به شهادت رساندند، رهبر یک کشور را به شهادت رساندند و این یک اقدام کاملاً تروریستی و برخلاف همه مقررات و قوانین بود.

وی ادامه داد: بر اساس مبانی حقوقی و قضایی، خون‌خواهی، قصاص و انتقام گرفتن، دقیقاً بر اساس عدالت، امری کاملاً طبیعی است و نه تنها ملت ایران، بلکه امت اسلام و تمام آزادی‌خواهان جهان که پرچمدار مبارزه با استکبار را مقام معظم رهبری می‌دانستند و پیرو ایشان بودند، امروز خون‌خواه ایشان هستند.

سردار جوانی افزود: آنچه در پیام مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مورد تأکید قرار گرفت، این بود که امروز همه آزادی‌خواهان جهان چنین خون‌خواهی‌ای را دنبال خواهند کرد و طبیعی است که تمام کسانی که در این جنایت، یعنی به شهادت رساندن امام ما، نقش داشتند و همچنین کسانی که در به شهادت رساندن دیگر همراهان امام، فرماندهان، دانشمندان و مردم ما دست داشتند و این جنایت بزرگ را انجام دادند، باید مجازات شوند.

خون‌خواهی امام شهید، بعد جهانی دارد

سردار جوانی تصریح کرد: بنابراین، موضوع کاملاً روشن است. این حق ملت ما، حق امت اسلام و حق تمامی آزادی‌خواهان جهان است که چنین مطالبه‌ای را داشته باشند. در کشور ما نیز از همان ابتدا پرچم خون‌خواهی برافراشته شد و این مطالبه‌ای فراگیر از سوی مردم ما و البته فراتر از مردم ما در دیگر کشور‌های اسلامی است. در عراق، در مراسم تشییع، شاهد چنین شعار‌هایی بودیم. در میان ملت‌ها نیز چنین مطالباتی وجود دارد. حتی پس از شهادت امام، در پاکستان، عده‌ای از جوانان و مردم این کشور به سمت کنسولگری امریکا حرکت و حمله کردند. این نشان‌دهنده آن است که دل‌های همه مسلمانان و همه آزادی‌خواهان جهان جریحه‌دار شد، چرا که این مصیبت، فقط مصیبت مردم ما نبود، بلکه مصیبتی جهانی بود که بر امت اسلام و همه آزادی‌خواهان وارد شد.

وی خاطرنشان کرد: پس این نخستین نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد؛ اینکه خون‌خواهی امام شهید امروز بعد جهانی دارد. بر همین مبنا نیز مقام معظم رهبری در موضوع گرفتن انتقام و انجام قصاص اشاره فرمودند که مشخص است چه کسانی در این جنایت نقش داشتند و این افراد باید با خواب آرام و آسایش خداحافظی کنند و این آرامش را به گور ببرند تا آن لحظه‌ای که یک آزادی‌خواه در گوشه‌ای از جهان بتواند هر یک از آنها را به هلاکت برساند و این تکلیفی است که بر عهده همگان وجود دارد. شیوه‌ها و روش‌های آن نیز به شکل‌های مختلف از سوی آزادی‌خواهان، جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده دنبال خواهد شد. همچنین تکلیفی بر عهده مسئولان جمهوری اسلامی است که قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام دهد، موضوع از طریق محاکم و مراجع بین‌المللی پیگیری شود و هر اقدامی که لازم است، برای تحقق این مطالبه و خواست مردم انجام گیرد.

جوانی درباره تجاوزات صورت گرفته امریکا در خاک ایران نیز گفت: در خصوص این اقدامات وحشیانه و حرکت‌های نظامی که امریکایی‌ها در منطقه طی روز‌های گذشته انجام دادند، کاملاً مشخص است که این اقدامات نقض آشکار تفاهم‌نامه‌هاست. ملت ایران نیز بار‌ها موضع صریح خود را اعلام کرده است. مسئولان و فرماندهان ما امروز در داخل کشور بر این موضوع اجماع دارند که باید در برابر هر نوع تهاجم و تعدی، محکم ایستاد و دفاع کرد.

وی ادامه داد: ما شاهد بودیم که هر اقدامی را که امریکایی‌ها در قالب تعرض و تهاجم انجام دادند، اعم از حمله به مراکز نظامی و غیرنظامی یا به شهادت رساندن نظامیان و غیرنظامیان، جمهوری اسلامی در پاسخ، قاطع، محکم و جدی عمل کرده است. چه در دفاع مقدس ۱۲ روزه که مشاهده کردیم و چه در جنگ ۴۰روزه، همچنین طی روز‌های گذشته، نیرو‌های مسلح ما، اعم از ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، مراکز امریکایی‌ها را در کشور‌های منطقه با قوت و قدرت مورد تهاجم قرار دادند و ضربه‌های محکمی به پایگاه‌های امریکایی در کشور‌های اردن، کویت، عمان و دیگر کشور‌ها وارد کردند و این جدیت ادامه خواهد داشت.

بازنده اصلی و پرهزینه این جنگ امریکاست

سردار جوانی افزود: آنچه قطعی و مسلم است، این است که امریکایی‌های شکست‌خورده در جنگ تحمیلی سوم، با هیچ تلاشی نمی‌توانند شرایط را تغییر دهند. امریکایی‌ها تلاش می‌کنند شکست خود را در این جنگ به نوعی از طریق اقدامات نظامی جبران کنند و تنگه هرمز را به شرایط پیش از جنگ بازگردانند، اما قطعاً موفق نخواهند شد؛ چرا که نه تنها به اهداف طراحی‌شده خود نرسیدند، بلکه شرایط به گونه‌ای رقم خورد که نوعی زلزله ژئوپولیتیکی در منطقه رخ داد و آن، تسلط ایران بر تنگه هرمز و کنترل این تنگه بود.