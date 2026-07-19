شناسایی ۵۸۰ کودک بازمانده از تحصیل با محوریت پویش «مشهد مهربان»

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی‌ و اجتماعی شهرداری مشهد خبر داد؛

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی‌ و اجتماعی شهرداری مشهد از شناسایی ۵۸۰ کودک بازمانده از تحصیل در سال 1404 در پویش «مشهد مهربان» خبر داد.

مهدی ابراهیمی در آیین اختتامیه پویش «مشهد مهربان» ویژه حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، ضمن ارائه گزارشی از اجرای این پویش در محلات مشهد، گفت: قرارگاه اجتماعی مشهد در سال ۱۴۰۴ با همراهی معاونت‌های فرهنگی‌ و اجتماعی مناطق و پیگیری شوراهای اجتماعی محلات مشهد، پویش «مشهد مهربان» را با هدف شناسایی، حمایت و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش در شهر مشهد اجرا کرد.

وی افزود: درمجموع ۹ هزارو ۸۶۲ بسته حمایتی تحصیلی به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد ریال بین کودکان بازمانده از تحصیل توزیع شد و ۵۸۰ کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شدند و تحت حمایت این طرح قرار گرفتند.

ابراهیمی همچنین به اجرای پنجمین پویش «مشهد مهربان» ویژه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد نیز اشاره کرد و گفت: طرح آزادسازی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد، از سال ۱۴۰۱ با همکاری شورای اجتماعی محلات مشهد برگزار شده است و زمینه آزادی ۱۰۱ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم آورده است.

وی عنوان کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ معنوی و رأفت اسلامی، اخلاق اجتماعی و روحیه همدلی اجتماعی در محلات مشهد اجرا شده است و در مدت اجرای آن، از مجموع ۴۶ هزارو ۴۸ مشارکت‌کننده در این طرح، بیش از ۵۶ میلیارد ریال کمک نقدی جمع‌آوری شد که به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص یافت.