کد خبر: 1369585
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۵
خراسان رضوی » اجتماعي

جمع‌آوری حدود ۲۰ تن پسماند خشک در ایام مراسم تشییع قائد شهید امت

جمع‌آوری حدود ۲۰ تن پسماند خشک در ایام مراسم تشییع قائد شهید امت سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از جمع‌آوری و انتقال حدود ۲۰ تن پسماند خشک در ایام برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت ناوگان امانی، سامانه بازیافت آنلاین و خودروهای اصناف، در راستای حفظ پاکیزگی شهر و مدیریت اصولی پسماندهای قابل بازیافت انجام شد.
سیده سمیه ناصری

همزمان با برگزاری این مراسم و با هدف حفظ نظافت شهری و مدیریت بهینه پسماندهای قابل بازیافت، عملیات جمع‌آوری و انتقال پسماندهای خشک با استفاده از ظرفیت ناوگان تخصصی سازمان و مشارکت بخش خصوصی به‌صورت مستمر انجام شد.

در مجموع حدود ۲۰ تن پسماند خشک در این ایام جمع‌آوری و به انبارهای سازمان منتقل شد که از این میزان، حدود ۲ تن توسط ناوگان امانی، ۱۲.۵ تن از طریق سامانه بازیافت آنلاین و ۴.۵ تن نیز توسط خودروهای اصناف جمع‌آوری شد.

استقبال شهروندان از خدمات بازیافت آنلاین و همکاری فعالان صنفی، نقش مهمی در افزایش حجم پسماندهای قابل بازیافت جمع‌آوری‌شده و جلوگیری از ورود این مواد به چرخه دفن ایفا کرد.

مدیریت صحیح پسماند در مناسبت‌های بزرگ مذهبی و ملی، نیازمند هم‌افزایی تمامی بخش‌ها و همراهی شهروندان است.

برچسب ها: مشهد ، خبر ، خراسان رضوی
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