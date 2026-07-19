همزمان با برگزاری این مراسم و با هدف حفظ نظافت شهری و مدیریت بهینه پسماندهای قابل بازیافت، عملیات جمعآوری و انتقال پسماندهای خشک با استفاده از ظرفیت ناوگان تخصصی سازمان و مشارکت بخش خصوصی بهصورت مستمر انجام شد.
در مجموع حدود ۲۰ تن پسماند خشک در این ایام جمعآوری و به انبارهای سازمان منتقل شد که از این میزان، حدود ۲ تن توسط ناوگان امانی، ۱۲.۵ تن از طریق سامانه بازیافت آنلاین و ۴.۵ تن نیز توسط خودروهای اصناف جمعآوری شد.
استقبال شهروندان از خدمات بازیافت آنلاین و همکاری فعالان صنفی، نقش مهمی در افزایش حجم پسماندهای قابل بازیافت جمعآوریشده و جلوگیری از ورود این مواد به چرخه دفن ایفا کرد.
مدیریت صحیح پسماند در مناسبتهای بزرگ مذهبی و ملی، نیازمند همافزایی تمامی بخشها و همراهی شهروندان است.