برپایی موکب اوقاف خراسان رضوی با اسکان روزانه 750زائر در کربلا

حجت‌الاسلام محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، از برگزاری مراسم اعزام کاروان تدارکاتی اربعین حسینی موکب امام رضا(ع) خبر داد و اظهارکرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در چهاردهمین سال با برپایی موکب امام رضا(ع) در کربلای معلی، خدمات متنوع اسکان، اطعام، فرهنگی و رفاهی را به زائران اربعین حسینی ارائه خواهد کرد.

وی افزود: این موکب از سوم تا سیزدهم مردادماه، مصادف با دهم تا بیستم ماه صفر، به مدت 10 روز در کربلای معلی مستقر بوده و به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) خدمت‌رسانی می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه موکب امام رضا(ع) ظرفیت پذیرش و اسکان روزانه 350 نفر از برادران و 350 تا 400 نفر از خواهران را دارد، تصریح کرد: فضای موکب با امکانات رفاهی شامل محل استراحت، آب‌سردکن و سرویس‌های بهداشتی تجهیز و آماده‌سازی شده است تا زائران بتوانند در شرایط مناسب از خدمات آن بهره‌مند شوند.

احمدزاده با اشاره به خدمات بخش تغذیه این موکب گفت: در طول ایام فعالیت، سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام برای زائران پیش‌بینی شده است که در هر وعده حدود 750 نفر و در مجموع روزانه حدود 2 هزار و 100 نفر از خدمات تغذیه بهره‌مند خواهند شد. همچنین پذیرایی مستمر با چای، شربت و انواع نوشیدنی‌ها در طول شبانه‌روز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بخش فرهنگی موکب نیز با برگزاری نماز جماعت در سه نوبت، مراسم سخنرانی، عزاداری و روضه‌خوانی با حضور سخنرانان، مداحان و شعرای آیینی، فضای معنوی ویژه‌ای برای زائران فراهم خواهد کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: حضور مستمر مبلغان دینی خواهر و برادر برای پاسخگویی به شبهات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی و همچنین فضاسازی فرهنگی و تبلیغاتی متناسب با ایام اربعین و شرایط کشور از دیگر برنامه‌های این موکب است.

احمدزاده با بیان اینکه 100 خادم در بخش‌های مختلف این موکب به زائران خدمت خواهند کرد، اظهار کرد: برای برپایی و ارائه خدمات موکب امام رضا(ع) در اربعین امسال، بیش از 10 میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی شده تا خدمات مطلوبی به زائران حسینی ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: مراسم اعزام کاروان تدارکاتی موکب امام رضا(ع) با حضور مسئولان و خادمان اربعین برگزار می‌شود و پس از انتقال تجهیزات، فعالیت رسمی این موکب در کربلای معلی آغاز خواهد شد.