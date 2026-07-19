کد خبر: 1369584
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۴
خراسان رضوی » اجتماعي

برپایی موکب اوقاف خراسان رضوی با اسکان روزانه 750زائر در کربلا

برپایی موکب اوقاف خراسان رضوی با اسکان روزانه 750زائر در کربلا موکب امام رضا(ع) اوقاف خراسان رضوی با ظرفیت اسکان روزانه 750 زائر در کربلای معلی برپا می‌شود.
سیده سمیه ناصری

حجت‌الاسلام محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، از برگزاری مراسم اعزام کاروان تدارکاتی اربعین حسینی موکب امام رضا(ع) خبر داد و اظهارکرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در چهاردهمین سال با برپایی موکب امام رضا(ع) در کربلای معلی، خدمات متنوع اسکان، اطعام، فرهنگی و رفاهی را به زائران اربعین حسینی ارائه خواهد کرد.

وی افزود: این موکب از سوم تا سیزدهم مردادماه، مصادف با دهم تا بیستم ماه صفر، به مدت 10 روز در کربلای معلی مستقر بوده و به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) خدمت‌رسانی می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه موکب امام رضا(ع) ظرفیت پذیرش و اسکان روزانه 350 نفر از برادران و 350 تا 400 نفر از خواهران را دارد، تصریح کرد: فضای موکب با امکانات رفاهی شامل محل استراحت، آب‌سردکن و سرویس‌های بهداشتی تجهیز و آماده‌سازی شده است تا زائران بتوانند در شرایط مناسب از خدمات آن بهره‌مند شوند.

احمدزاده با اشاره به خدمات بخش تغذیه این موکب گفت: در طول ایام فعالیت، سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام برای زائران پیش‌بینی شده است که در هر وعده حدود 750 نفر و در مجموع روزانه حدود 2 هزار و 100 نفر از خدمات تغذیه بهره‌مند خواهند شد. همچنین پذیرایی مستمر با چای، شربت و انواع نوشیدنی‌ها در طول شبانه‌روز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بخش فرهنگی موکب نیز با برگزاری نماز جماعت در سه نوبت، مراسم سخنرانی، عزاداری و روضه‌خوانی با حضور سخنرانان، مداحان و شعرای آیینی، فضای معنوی ویژه‌ای برای زائران فراهم خواهد کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: حضور مستمر مبلغان دینی خواهر و برادر برای پاسخگویی به شبهات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی و همچنین فضاسازی فرهنگی و تبلیغاتی متناسب با ایام اربعین و شرایط کشور از دیگر برنامه‌های این موکب است.

احمدزاده با بیان اینکه 100 خادم در بخش‌های مختلف این موکب به زائران خدمت خواهند کرد، اظهار کرد: برای برپایی و ارائه خدمات موکب امام رضا(ع) در اربعین امسال، بیش از 10 میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی شده تا خدمات مطلوبی به زائران حسینی ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: مراسم اعزام کاروان تدارکاتی موکب امام رضا(ع) با حضور مسئولان و خادمان اربعین برگزار می‌شود و پس از انتقال تجهیزات، فعالیت رسمی این موکب در کربلای معلی آغاز خواهد شد.

برچسب ها: مشهد ، خبر ، خراسان رضوی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بدون شرح

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

ترامپ در بن‌بست 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

میناب هم جنوب بود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار