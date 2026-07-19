شنیده شدن صدای چند انفجار در بحرین

جوان آنلاین: وزارت کشور بحرین اعلام کرد که آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمده و شهروندان و افراد مقیم به نزدیک ترین مکان امن بروند.

خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که چندین انفجار در بحرین رخ داده است.

ساعاتی پیش هم خبرنگار الجزیره گزارش داد که در پی حمله به کویت، آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمد. ارتش کویت هم ادعا کرد که درحال مقابله با چند فروند موشک و پهپاد است.

صبح امروز روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت تعدادی از هم‌وطنان عزیز و حمله به پل‌ها، زیرساخت‌ها و مناطق غیر نظامی، ساعاتی قبل و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علی‌السالم کویت را آماج حملات پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.