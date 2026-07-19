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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس عرب: هلاکت سربازان آمریکایی به معنای تغییر معادله درگیری است

کارشناس عرب: هلاکت سربازان آمریکایی به معنای تغییر معادله درگیری است یک کارشناس عرب با اشاره به قدرت نظامی ایران گفت کشته شدن سربازان آمریکایی معادله درگیری را تغییر می‌دهد.

جوان آنلاین: اعلام ایران مبنی بر هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن و کشته و زخمی شدن چندین نظامی آمریکایی که واشنگتن هم بدون مشخص کردن محل حادثه به آن اعتراف کرد، سوالاتی را در مورد توانایی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی برای نفوذ به سیستم‌های پیشرفته پدافند هوایی و رسیدن به اهدافشان، در زمانی که تنش‌های نظامی بین ایالات متحده و ایران در جبهه‌های مختلف در حال افزایش است، مطرح کرده است.

در این زمینه، سرتیپ الیاس حنا، کارشناس امور نظامی و راهبردی لبنانی، تحلیل خود را از وضعیت فعلی ارائه داد و ماهیت این تحول را توضیح داد و اعلام کرد که رسیدن موشک‌های ایرانی به اهدافشان نشان دهنده این واقعیت است که هیچ شبکه دفاعی، صرف نظر از سطح پیچیدگی آن، ۱۰۰٪ محافظت نمی‌کند.

وی افزود: موشک‌های ایرانی قبلاً به اسرائیل (فلسطین اشغالی) رسیده‌اند، با وجود اینکه اسرائیل دارای سیستم‌های پدافند هوایی پیشرفته، از جمله گنبد آهنین و سیستم‌های پیکان است. بنابراین وجود سامانه‌هایی مانند تاد و پاتریوت در پایگاه‌های ایالات متحده یا در منطقه لزوماً مانع از عبور موشک‌ها و پهپادها از این سامانه‌ها نمی‌شود.

این کارشناس عرب زبان تاکید کرد که کشته شدن سربازان آمریکایی می‌تواند معادله درگیری را در سطح تاکتیکی تغییر دهد و آنچه که امروز اتفاق می‌افتد، نشان دهنده مرحله جدیدی از تبادل فشار بین واشنگتن و تهران است.

وی تصریح کرد که آمریکا علاوه بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های مربوط به کنترل تنگه هرمز، در حال اتخاذ یک استراتژی مبتنی بر تشدید محاصره دریایی و افزایش هزینه اقتصادی برای ایران بوده و دامنه حملات خود را گسترش داده است.

کارشناس مذکور مسائل منطقه تصریح کرد که در مقابل، پاسخ ایران به حملات آمریکا بر دو مسیر موازی استوار است:

-اول، اختلال در ناوبری در تنگه هرمز، که بر اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد.

-دوم، گسترش دامنه اهداف از نظر جغرافیایی همانند رسیدن پهپادها و موشک‌های ایران به خاک اردن.

الیاس حنا گفت که در حالی که آمریکا هنوز جزئیات حادثه‌ای که منجر به کشته شدن سربازان آن در اردن شد را فاش نکرده، اما با توجه به ادامه تشدید تنش نظامی و گسترش دامنه درگیری بین ایالات متحده و ایران، نتایج تحقیقات آمریکا و ماهیت واکنش پیش‌بینی‌شده ممکن است مسیر مرحله بعدی را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، شب گذشته، سنتکام به هلاکت دو نظامی تروریست آمریکا در اردن در حمله تلافی‌جویانه ایران اعتراف کرد.

سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه‌ای رسمی، جزئیات تلفات نظامیان تروریست آمریکا در اردن را در پی حملات پهپادی و موشکی تلافی جویانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

بنا به اعتراف سنتکام، در این حملات، دو نظامی آمریکایی به هلاکت رسیده و یک نظامی دیگر همچنان مفقود است.

سنتکام افزود که چهار نظامی مجروح به بیمارستان‌های اردن منتقل و پس از درمان مرخص شدند؛ سایر افرادی که دچار جراحات سطحی بودند نیز به پست‌های خود بازگشتند.

این نهاد نظامی تروریستی آمریکا ادامه داد که هویت نظامیان کشته شده تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به خانواده‌هایشان، طبق پروتکل‌های نظامی محرمانه باقی خواهد ماند.

این در حالی است که دولت تروریست آمریکا هرگز آمار واقعی از تلفات خود ارائه می کند و شدت حملات تلافی جویانه ایران به مواضع تروریستهای آمریکایی نشان می دهد که آمار تلفات بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است.

برچسب ها: سربازان آمریکایی ، سرباز ، جنگ ایران امریکا
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