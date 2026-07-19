جوان آنلاین: همزمان با تشدید تنشهای منطقهای، انفجارهای شدیدی بحرین را لرزاند.
به گزارش ایسنا، رسانههای خبری از شنیده شدن صدای آژیرهای هشدار و وقوع چندین انفجار در بحرین خبر دادند.
در همین راستا، وزارت کشور بحرین اعلام کرد: آژیرهای خطر به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان میخواهیم که به نزدیکترین مکان امن بروند.
المحور نیوز نیز هدف قرار دادن مستقیم پایگاههای آمریکایی و شنیده شدن صدای انفجارهای بلند را تایید کرد.
طبق این گزارش، صداها به وضوح در مناطق جفیر و عقرب در نزدیکی پایگاه هوایی علی العیسی شنیده شدند. همچنین پروازها در فرودگاه منامه، پایتخت بحرین تعلیق موقت شده است.
این خبرگزاری افزود: رگبار دیگری از موشکها به سمت بحرین شلیک شد و هشدارهای اضطراری در تلفنهای همراه فعال شد.
این موشکها به سمت مقر ناوگان پنجم دریایی در جفیر شلیک شدند.