جوان آنلاین: رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی فاش کرد که بهدلیل محدودیتهای بودجه، ۱۱ پایگاه نظامی در امتداد مرزهای اراضی اشغالی با لبنان، فاقد حفاظت کافی در برابر پهپادهای انتحاری هستند و عملیات استحکامبخشی در سایر نقاط نیز پیش از تکمیل، متوقف شده است.
به گزارش ایسنا، این رسانه عبری افزود: فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل و وزارت جنگ تصمیم گرفتهاند به دلیل کمبود بودجه، طرحهای مربوط به استحکامبخشی ۱۱ موضع نظامی در مرز لبنان را کنار بگذارند. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که اخیرا پروژه بزرگی شامل قراردادی با یک شرکت خصوصی برای مقاومسازی گسترده تأسیسات نظامی در برابر پهپادهای انتحاری از جمله نصب تورهای محافظ و سایر تدابیر دفاعی آغاز شده بود.
یک منبع نظامی فاش کرد که عملیات مقاومسازی در تمامی پایگاههای نظامی در امتداد مرز لبنان، پس از توقف پرداختها از سوی وزارت جنگ به پیمانکار، متوقف شده است. علاوه بر این، از همان ابتدا بودجهای برای مستحکمسازی ۱۱ پایگاه نظامی اختصاص نیافته بود. اگرچه نام این پایگاهها به دلایل امنیتی فاش نشده است اما از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند؛ اکثر آنها دقیقا در خط مرزی واقع شدهاند و برخی نیز اخیرا هدف حملات پهپادی حزبالله قرار گرفتهاند که منجر به تلفاتی در میان سربازان مستقر در آنجا شده است.
این منبع افزود: این کمبود بودجه، جان سربازان را به خطر میاندازد. اگرچه نیروهای مستقر در میدان میتوانند بدون اتکا به پیمانکاران، خودشان اقدام به نصب تورهای محافظ کنند و این کار را نیز انجام میدهند اما معتقدند که این تدابیر ناکافی و از کیفیت پایینی برخوردارند؛ در واقع، مواردی وجود داشته است که پهپادهای انتحاری توانستهاند از تورهایی که به این شیوه نصب شده بودند، عبور کنند.
روز شنبه ارتش صهیونیستی مدعی شد که یک گروه مسلح را در لبنان خنثی کرده است؛ این گروه مقاومت در حال شلیک پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در منطقهای بود که اشغالگران آن را منطقه امنیتی مینامد؛ امری که نشان میدهد این تهدید همچنان به قوت خود باقی است.
حزبالله طی سالهای اخیر توان پهپادی خود را از نظر بُرد، دقت، شناسایی و حملات انتحاری توسعه داده است. این پهپادها میتوانند مراکز فرماندهی، سامانههای رصد، مواضع نظامی و زیرساختهای لجستیکی را در شمال اراضی اشغالی هدف قرار دهند، هزینه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را افزایش دهند و موجب اختلال در استقرار نیروها و کاهش آزادی عمل عملیاتی شوند.