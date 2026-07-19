بکارگیری ۵۶۰۰ اتوبوس برای اربعین/ زائران چگونه بلیت بخرند؟

جوان آنلاین: مرتضی اللهیاری اظهار کرد: زائران اربعین میتوانند بلیت سفر خود را از طریق درگاههای اینترنتی شرکتهای حملونقل، اتحادیه تعاونیهای مسافربری و کانون انجمنهای صنفی شرکتهای حملونقل یا به صورت حضوری از پایانههای مسافربری سراسر کشور تهیه کنند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در مسیرها و زمانهای پرتردد شرکتهای حملونقل با راهاندازی سرویسهای فوقالعاده، ظرفیت جابهجایی زائران را افزایش خواهند داد.
اللهیاری با بیان اینکه از مجموع ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس فعال کشور، حدود ۵۶۰۰ دستگاه با عمر کمتر از ۱۵ سال قابلیت تردد در مسیرهای متوسط و طولانی را دارند، گفت: این ناوگان حداکثر ظرفیت خود را برای جابهجایی زائران اربعین به کار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: برای مسیرهای کوتاه نیز از ناوگان مینیبوس و سواری کرایه استفاده میشود تا پاسخگوی تقاضای سفر زائران باشد.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری خاطرنشان کرد: بیشترین تقاضای سفر زائران به ترتیب مربوط به مرزهای مهران، شلمچه و خسروی است که اصلیترین مبادی خروجی زائران اربعین به شمار میروند.
وی در یک مصاحبه تلویزیونی به افزایش خدمات به مسافرانی که با خودرو تردد می کنند نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از زائران اربعین حسینی با خودروی شخصی به عتبات سفر میکنند که سازمان راهداری خود را موظف میداند تا خدمات را در راهدارخانهها افزایش دهد. این راهدارخانهها محل استقرار پلیس راه و تیمهای امدادی و فنی ناوگان است که در صورت نیاز، خدمات مورد نیاز هموطنان را انجام خواهد داد.