ترکیب آزادکاران ایران برای ناگویا نهایی شد

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد پس از عملکرد علی سوادکوهی در مسابقات رنکینگ جهانی بوداپست، محمد نخودی را به عنوان نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب کرد.

جوان آنلاین: ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا در آستانه آغاز این رقابت‌ها نهایی شد و محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم، جایگزین علی سوادکوهی شد.

این تصمیم پس از عملکرد نه‌چندان موفق سوادکوهی در مسابقات رنکینگ جهانی بوداپست و همچنین قهرمانی محمد نخودی در رقابت‌های رنکینگ جهانی اولان‌باتور در همین وزن اتخاذ شد. نخودی علاوه بر حضور در بازی‌های آسیایی، در مسابقات قهرمانی جهان نیز در وزن ۷۹ کیلوگرم برای ایران به میدان خواهد رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز کادر فنی، عباس ابراهیم‌زاده را برای حضور در بازی‌های آسیایی برگزید؛ این در حالی است که رحمان عموزاد نماینده ایران در همین وزن در مسابقات قهرمانی جهان خواهد بود.

بر این اساس، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی

۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم‌زاده

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی

۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع

مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ از دوم تا دهم آبان‌ماه در قزاقستان برگزار خواهد شد و بازی‌های آسیایی ناگویا نیز مهرماه امسال در ۶ وزن المپیکی کشتی آزاد و فرنگی پیگیری می‌شود.