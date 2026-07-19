هشدار نارنجی برای تهران؛ احتمال رخداد طوفان گرد و خاک

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: از عصر دوشنبه تا سه شنبه (۲۹ تا ۳۰ تیرماه) در نیمه غربی و جنوبی و مناطق مرکزی در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا، در این شرایط جوی سقوط بعضی اجسام از ارتفاع، خسارت به بعضی سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، خیزش و گسترش گرد و خاک، احتمال رخداد طوفان گرد و خاک بهویژه در مناطق غربی و جنوبی استان، گاهی انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار و کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید بهویژه در نوار مرزی غربی و جنوبی استان تهران دور از انتظار نیست.
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط کامل در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها، دکلها و داربستها، پرهیز از حضور در فضای باز برای کودکان و سالمندان، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متاثر از گرد و خاک، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، آمادگی بخشهای اجرایی و امدادی بهویژه مراکز بهداشتی و اورژانس و محافظت از تجهیزات حساس به گرد و خاک توصیه میکند.
به گزارش ایسنا در هشدار نارنجیرنگ سازمان هواشناسی پیشبینی میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.