هیچ کلاس درسی نباید بدون معلم باشد/۵۷ هزار معلم مشمول بازنشستگی

مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اعلام برنامه‌های این وزارتخانه برای تأمین نیروی انسانی سال تحصیلی آینده، گفت: با وجود بازنشستگی ۵۷ هزار معلم، از مسیرهای مختلف جذب و استمرار خدمت، کمبود نیرو جبران خواهد شد و هیچ کلاس درسی در آغاز سال تحصیلی جدید بدون معلم نخواهد ماند.

جوان آنلاین: علی باقرزاده روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به وجود ۵۶۰ هزار کلاس در ۹۹ هزار مدرسه دولتی در سال تحصیلی آینده، افزود: یک کلاس درس در مقطع ابتدایی یک معلم، در مقطع متوسطه اول ۱.۲، در رشته نظری ۱.۴ و فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۱.۷ معلم نیاز دارد تا تدریس در بالاترین سطح برگزار شود.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه نیرو شایسته برای تمامی مدارس تامین خواهیم کرد، در عین حال تصریح کرد: هیچ کلاس درسی نباید بدون معلم باشد.

۵۰ هزار کلاس بالای ۳۵ دانش آموز

رئیس مرکز برنامه‌ریزی وازرت آموزش و پرورش با اشاره به وجود ۵۰ هزار کلاس درس بالای ۳۵ دانش‌آموز، افزود: امسال برای کاهش ۳۰ درصدی این کلاس‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بر این مبنا، هیچ استانی حق ندارد تا در پایه ورودی کلاس بالای ۳۵ نفر تشکیل دهد.

وی بیان کرد: امسال ۲۴ هزار نفر از طریق دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان، ۲ هزار نفر از طریق استعداد برتر، ۳ هزار نفر جذب سال چهارمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی از طریق برگزاری آزمون اختصاصی همچنین برای جذب ۷ هزار خدمتگزار مجوز لازم اخذ شده است.

باقرزاده اضافه کرد: امسال با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران ۵ هزار و ۴۰۰ نفر از فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۵ درصد از طریق شرکت در آزمون جذب خواهند شد. آزمون این افراد منحصرا مربوط به خانواده آنان بوده و رقابت میان آنان خواهد بود.

۵۷ هزار معلم مشمول بازنشستگی هستند

رئیس مرکز برنامه‌ریزی وازرت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای سال تحصیلی آینده ۵۷ هزار معلم مشمول باز نشستگی هستند که از این میزان حدود ۴۰ درصد درخواست استمرار خدمت داشتند. این رقم در سال‌های گذشته حدود ۳۰ درصد بود که برای سال تحصیلی آینده شاهد افزایش میزان تقاضای بازگشت به خدمت هستیم.

وی درباره جذب سرباز معلمان برای سال آینده تحصیلی گفت: این طرح سال آینده اجرا نخواهد شد و ۲ هزار و ۷۵۰ سرباز معلم نیز با پایان خدمت تعهد، از تدریس خارج می‌شوند همچنین ۱۱۰۰ طلبه با پایان دوره فعالیت از آموزش و پرورش خارج شده و هزار نفر نیز برای سال تحصیلی آینده جذب خواهند شد.

باقرزاده در خصوص رتبه بندی بازنشستگان که طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بازنشسته شده‌اند، گفت: ۳۲۰ هزار نفر وارد چرخه ارتقا و ۸۷ درصد حائز رتبه شدند و از امروز سامانه برای ثبت اعتراض باز شده است.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساختی، اعلام کرد: تاکنون ۶ هزار درخواست برای ایجاد مدارس جدید معرفی و مجوز آنها صادر شده است همچنین ۵هزار و ۸۰۰ درخواست دیگر در دست بررسی است که طبق برنامه، تکلیف تمامی آنها تا پایان تیر مشخص خواهد شد.

وی افزود: هدف این است که تا پایان مرداد، تمامی فرآیندها از جمله تأسیس رشته‌های هنرستانی جدید، تأمین نیرو، فراهم کردن امکانات و تجهیزات همچنین درخواست‌های ماموریت و انتقال به دستگاه‌ها نهایی شود تا پیش از شروع سال تحصیلی در اول مهر، هیچ دغدغه‌ای در زمینه آمادگی مدارس وجود نداشته باشد.

باقرزاده در خصوص فرآیند نقل و انتقالات معلمان در فصل تابستان گفت: قاعده کلی در نقل و انتقالات، رعایت اصل «عدم نیاز در مبدا و نیاز در مقصد» است اما در کنار این اصل سازمانی به عنوان یک نهاد صنفی، تلاش می‌کنیم با کاهش فاصله محل سکونت و محل کار، مشکلات زندگی همکارانمان را به حداقل برسانیم.

وی با ارائه آمارهای مربوط به درخواست‌های تغییر محل خدمت اظهار کرد: در سال جاری ۹۲ هزار و ۷۵۰ درخواست نقل و انتقال ثبت شده است که شامل ۶۵ هزار درخواست داخل استان و ۲۷ هزار درخواست خارج از استان بود. در سال جاری اولویت را به درخواست‌های خارج از استان دادیم؛ به طوری که از ۲۷ هزار نفر، تاکنون ۱۴۰۰ نفر (حدود ۸۰ درصد) که محل سکونتشون در دو استان مختلف بوده، درخواستشان پذیرفته شده تا با آرامش بیشتری به خدمت خود ادامه دهند. در خصوص درخواست‌های داخل استان نیز از میان ۱۵ هزار نفر، تاکنون حدود ۱۴،۹۰۰ نفر در مراحل اول نهایی شده‌اند و تلاش می‌کنیم سایر درخواست‌ها نیز در مراحل بعدی پاسخ داده شود.

وی تأکید کرد: در مرحله دوم پردازش، ما مسائل انسانی و اجتماعی را ملاک قرار می‌دهیم. اگر فردی به دلیل بیماری صعب‌العلاج یکی از اعضای خانواده یا مسائل جدی دیگر، نیاز به جابه‌جایی داشته باشد، ما بدون توجه به سنوات یا امتیاز، سعی می‌کنیم با حل مسئله او، شرایط خدمت را فراهم کنیم.

باقرزاده درباره ظرفیت جدید قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: دانشجویان سال چهارم دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌توانند در آزمون اختصاصی آموزش و پرورش شرکت کنند و همزمان با تکمیل تحصیلات خود، دوره‌های لازم را در دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی بگذرانند. این ظرفیت حدود ۳ هزار نفر است.

آزمون مدیران مدارس در ۱۸ مرداد برگزار می‌شود

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش از برگزاری آزمون مدیران مدارس روز یکشنبه ۱۸ مرداد خبر داد و افزود: ممکن است فردی امسال در آزمون شرکت کند و گواهی صلاحیت دریافت کند اما به هر دلیل مدیر نشود یا تمایل نداشته باشد مدیریت کند. این گواهی برای او باقی می‌ماند و سال بعد دیگر نیازی به آزمون یا مصاحبه ندارد و می‌تواند با همین گواهی برای مدیریت انتخاب شود.

وی گفت: داوطلبان می‌توانند حوزه آزمون خود را انتخاب کنند و این فرآیند به گونه‌ای طراحی شده که اگر فردی در سفر باشد، بتواند در محل سفر خود آزمون بدهد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: فرد می‌تواند اعلام کند که مدیر مدرسه‌ای در یک شهرستان یا استان دیگر است، اما آزمون را در استان محل حضور خود شرکت می‌کند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

باقرزاده گفت: تاکنون ۶۳ هزار و ۴۴۴ نفر برای شرکت در آزمون مدیران مدارس ثبت‌نام کرده‌اند البته ممکن است تعدادی دیگر نیز متقاضی مدیریت باشند که امکان ثبت‌نام مجدد برای آنها فراهم خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش با اشاره به طرح ساماندهی نیروی انسانی گفت: موضوع ساماندهی از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی اظهار کرد: هدف از این فرآیند، تخصیص بهینه و عادلانه منابع موجود به فعالیت‌های سازمان است؛ یعنی ابتدا منابع موجود را ارزیابی می‌کنیم و سپس متناسب با نیازها، سازماندهی انجام می‌دهیم.

باقرزاده افزود: یکی از اقدامات مهمی که از سال گذشته آغاز شده، سازماندهی معلمان در قالب گروه‌های تدریس مشخص است؛ در دوره متوسطه، معلمان در قالب ۲۰ گروه سازماندهی می‌شوند و همه کتاب‌ها با عناوین این گروه‌ها تدریس خواهند شد. دوره‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نیز دسته‌بندی‌های خاص خود را دارند و ساماندهی آنها براساس ساختار آموزشی مربوط انجام می‌شود.

مشارکت ۳۹۴ هزار معلم در انتخاب معلم نمونه

باقرزاده درباره فرآیند انتخاب معلم نمونه با تاکید بر لزوم شناسایی شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته آموزش و پرورش و معرفی آنها، گفت: باید مشخص شود که معلم تراز چه ویژگی‌هایی دارد و در این راستا، فرآیند جدید انتخاب معلم نمونه را تجربه کردیم و تلاش می‌کنیم هر سال آن را بهبود دهیم. سال گذشته حدود ۳۹۴ هزار نفر وارد چرخه انتخاب معلم نمونه شدند که در مقایسه با سال‌های گذشته عدد بسیار بالایی است.

وی ادامه داد: معلمان وارد یک رقابت شدند، تدریس آنها مورد ارزیابی قرار گرفت و داوران عملکرد آنها را بررسی کردند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش گفت: از میان این افراد، ۵۱ هزار نفر در سطح مدرسه به عنوان معلم منتخب شناخته شدند. در این مرحله، معلمان مدرسه، اولیا و دانش‌آموزان در انتخاب آنها نقش داشتند. پس از آن، ۵هزار ۱۰۰ نفر در مرحله شهرستانی رقابت کردند و در مرحله استانی نیز ۳ هزار نفر انتخاب شدند و در نهایت در سطح ملی، ۱۵ معلم نمونه کشوری انتخاب شدند.

باقرزاده اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط خاص و وقوع جنگ، بسیاری از فرآیندهای ارزیابی ملی به شکل مجازی و از طریق پلتفرم‌های مناسب انجام شد و رئیس‌جمهور از معلمان نمونه نیز به این مناسبت تقدیر کرد.