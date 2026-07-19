جوان آنلاین: پرگل شدن دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیم‌های فرانسه و انگلیس، یک اتفاق محتمل بود، اما هیچکس فکر نمی‌کرد که این بازی جذاب ۱۰ گل به همراه داشته باشد.

انگلیس که هری کین و جود بلینگام را در ترکیب اصلی نداشت، ۶ بار دروازه فرانسه را باز کرد تا تلاش ۴ گله خروس‌ها ثمری نداشته باشد و تیم تحت هدایت توماس توخل در رده سوم قرار بگیرد.

آمار دیدار فرانسه و انگلیس به شرح زیر است:

مالکیت توپ

فرانسه: ۴۶ درصد

انگلیس: ۴۷ درصد

(توپ به میزان ۷ درصد در رفت‌وآمد بود)

شوت در چارچوب

فرانسه: ۸

انگلیس: ۱۰

خطا

فرانسه:

انگلیس:

آفساید

فرانسه: ۱۴

انگلیس: ۸

کارت زرد

فرانسه: صفر

انگلیس: صفر

تعداد پاس

فرانسه: ۴۴۲

انگلیس: ۵۰۹

کرنر

فرانسه: ۳

انگلیس: ۴

ضربات ایستگاهی

فرانسه: ۱۰

انگلیس: ۱۶