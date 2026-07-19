جوان آنلاین: پرگل شدن دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیمهای فرانسه و انگلیس، یک اتفاق محتمل بود، اما هیچکس فکر نمیکرد که این بازی جذاب ۱۰ گل به همراه داشته باشد.
انگلیس که هری کین و جود بلینگام را در ترکیب اصلی نداشت، ۶ بار دروازه فرانسه را باز کرد تا تلاش ۴ گله خروسها ثمری نداشته باشد و تیم تحت هدایت توماس توخل در رده سوم قرار بگیرد.
آمار دیدار فرانسه و انگلیس به شرح زیر است:
مالکیت توپ
فرانسه: ۴۶ درصد
انگلیس: ۴۷ درصد
(توپ به میزان ۷ درصد در رفتوآمد بود)
شوت در چارچوب
فرانسه: ۸
انگلیس: ۱۰
خطا
فرانسه:
انگلیس:
آفساید
فرانسه: ۱۴
انگلیس: ۸
کارت زرد
فرانسه: صفر
انگلیس: صفر
تعداد پاس
فرانسه: ۴۴۲
انگلیس: ۵۰۹
کرنر
فرانسه: ۳
انگلیس: ۴
ضربات ایستگاهی
فرانسه: ۱۰
انگلیس: ۱۶