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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹
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تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه؛ ۱۳ شهید در یک روز

تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه؛ ۱۳ شهید در یک روز در نتیجه تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تنها طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳ شهروند فلسطینی به شهادت رسیده و تعداد زیادی مجروح شدند.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی امروز و در ۲۸۳ مین روز از جنگ، به نقض «آتش‌بس» ادامه داده و مناطق مختلف نوار غزه را به شدت هدف قرار داد. این حملات طی ۲۴ ساعت گذشته منجر به شهادت ۱۳ فلسطینی و مجروح شدن ده ها تن دیگر شد.

به گزارش مهر، بنابر اعلام شبکه المیادین، پیکر دو شهید از خیابان «کشکوه» در محله «الزیتون» در شرق شهر غزه، پس از بمباران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی شفاء منتقل شد.

در محله الزیتون همچنین شب گذشته یک زن به شهادت رسید و تعدادی از فلسطینیان از جمله همسر این زن در پی بمباران توپخانه‌ای خیابان «کشکوه» مجروح شدند.

همچنین سحرگاه امروز، تعدادی از شهروندان فلسطینی در بمباران یک آپارتمان مسکونی در ساختمان «المدینه» واقع در خیابان «عایدیه» در غرب شهر غزه زخمی شدند.

عصر دیروز نیز اشغالگران صهیونیست در محله «النصر» در غرب شهر غزه کشتاری مرتکب شدند که منجر به شهادت ۵ فلسطینی شد. در این حمله، یک فروند جنگنده، آپارتمانی را در یک ساختمان مسکونی هدف قرار داد که منجر به شهادت و جراحت تعداد زیادی در داخل و خارج از آپارتمان شد. هویت شهدا اعضای یک خانواده اعلام شد: پدر (ادهم ابراهیم شعبان نسمان، ۴۲ ساله)، مادر (مروه نایف محمد نسمان، ۳۹ ساله) و فرزندانشان (اروی ۸ ساله، یحیی ۱۷ ساله، و ابراهیم ۱۵ ساله). تنها یک کودک از این خانواده جان سالم به در برد که در زمان حادثه در خانه نبود.

در راستای این تجاوزات، «احمد محمد احمد البردویل» شهروند فلسطینی از ساکنان محله «تل‌السلطان» در شهر رفح، بر اثر شلیک نیروهای اشغالگر در منطقه «الفروسیه» در شمال نوار غزه به شهادت رسید.

پیش از آن نیز ۳ شهروند در پی گلوله‌باران توپخانه‌ایِ تجمع شهروندان در شرق «مفترق دوله» در محله الزیتون شهید و ۲ نفر دیگر مجروح شده بودند. منابع پزشکی هویت شهدا را «سالم توفیق ابوزور» (۴۸ ساله)، «احمد نمر ابوزور» (۲۰ ساله) و «لؤی نمر المبیض» (۱۸ ساله) اعلام کردند.

همچنین منابع پزشکی از شهادت «محمد عویس» جوان فلسطینی خبر دادند که جمعه گذشته در پی هدف قرار گرفتن در منطقه «مفترق الشعبیه» در شهر غزه مجروح شده بود.

منابع فلسطینی اعلام کردند که طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۹ شهید و ۶۰ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از زمان آغاز «آتش‌بس» در ۱۱ اکتبر گذشته، مجموع شهدا به ۱۱۴۴ نفر و تعداد مجروحان به ۳۷۰۳ تن رسیده است؛ همچنین پیکر ۸۰۲ شهید در این مدت تفحص و بیرون کشیده شده است.

بدین ترتیب، مجموع آمار شهدا از آغاز تجاوزات همه جانبه اسرائیل به نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳,۲۶۹ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳,۸۱۱ نفر رسیده است.

رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان به نسل‌کشی سیستماتیک در نوار غزه ادامه می‌دهد و با حملات هوایی، بمباران و تخریب خانه‌های مسکونی و ساختمان‌ها و هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان، «آتش‌بس» را نقض می‌کند.

برچسب ها: ارتش رژیم صهیونیستی ، جنایات اسرائیل ، جنگ غزه
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