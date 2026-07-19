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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷
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تشدید حبس انفرادی زنان فلسطینی در زندان دامون

تشدید حبس انفرادی زنان فلسطینی در زندان دامون دفتر اطلاع‌رسانی اسرا از تشدید حبس انفرادی نوبتی علیه زنان اسیر فلسطینی در زندان «دامون» رژیم اسرائیل خبر داد.

جوان آنلاین: دفتر اطلاع‌رسانی اسرا از تشدید سیاست حبس انفرادی نوبتی علیه زنان اسیر فلسطینی در زندان «دامون» رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که مسئولان زندان تقریباً هر هفته سه تا چهار زن اسیر را به‌صورت نوبتی در سلول انفرادی نگه می‌دارند.

به گزارش این دفتر، سیاست جدید زندان‌های رژیم صهیونیستی به‌گونه‌ای طراحی شده که با خروج یک اسیر از سلول انفرادی، فرد دیگری جایگزین او می‌شود. هدف از این اقدام، ایجاد دائمی ترس و فشار روانی در میان زنان اسیر عنوان شده است.

حبس انفرادی نوبتی بدون ارائه هرگونه دلایل قانونی یا صدور احکام رسمی اعمال می‌شود و عملاً به ابزاری برای مجازات خودسرانه زنان اسیر فلسطینی تبدیل شده است. خانواده‌های این اسیران نیز از این تصمیم‌ها مطلع نمی‌شوند و گاهی تنها از طریق زنان آزاده‌شده یا هنگام ملاقات وکلا از انتقال دخترانشان به سلول انفرادی باخبر می‌شوند.

دفتر اطلاع‌رسانی اسرا در بیانیه خود تأکید کرده است که ادامه این سیاست در غیاب نظارت بین‌المللی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود و در بسیاری از موارد می‌تواند مصداق شکنجه یا رفتار ظالمانه و غیرانسانی باشد.

زندان «دامون» در شمال فلسطین اشغالی واقع شده و یکی از مراکز اصلی بازداشت زنان و دختران فلسطینی به شمار می‌رود. بر اساس آمار مؤسسات حقوق بشری، صدها زن و دختر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی بدون طی مراحل قانونی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری می‌شوند.

برچسب ها: فلسطین ، زندان ، جنایت اسرائیل
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