نامه احساسی مسی خطاب به اعضای تیم ملی آرژانتین

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال آرژانتین در حالی از ساعت ۲۲:۳۰ امشب (یکشنبه - به وقت تهران) در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف اسپانیا میرود که لیونل مسی با انتشار نامهای سرگشاده و احساسی از کاری که اعضای این تیم و کادرفنیاش در این سالها انجام دادهاند، قدردانی کرد.
در نامه مسی آمده است: «زیباترین بخش تمام این سالها، هیچوقت فقط قهرمانیها و جامها نبود، بلکه کل این مسیر بود. زندگی روزمره در کنار این گروه، در کنار هم جنگیدن، بلند شدن بعد از هر لحظه سخت و لذت بردن از تکتک قدمهایی که برداشتیم. از یکایک همتیمیهایم، کادرفنی و همه انسانهای شریفی که هر روز تلاش میکنند تا این تیم ملی مثل یک خانواده بماند، سپاسگزارم. فردا (اشاره به بازی فینال) هر اتفاقی که بیفتد، این گروه همین حالا هم داستانی را نوشته است که هرگز فراموشش نخواهیم کرد و هیچکس نمیتواند آن را پاک کند. به پیش، آرژانتین».
مسی ۳۹ ساله که از سال ۲۰۰۵ در عضویت تیم ملی آرژانتین است و تاکنون در ۲۰۶ بازی برای این تیم آمار ۱۲۵ گلزده و ۶۸ پاسگل را از خود برجای گذاشته، گفته میشود بازی فینال مقابل اسپانیا، آخرین بازیاش با پیراهن آلبیسلسته است و انتظار میرود بعد از آن کفشهایش را در رده ملی بیاویزد.
برنده هشت توپ طلا تاکنون قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲، دو قهرمانی در کوپا آمریکا در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ و یک قهرمانی در فبنالیسمیا در سال ۲۰۲۲ را با آرژانتین به دست آورده است.