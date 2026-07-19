جوان آنلاین: یک مقام آگاه نظامی در گفتوگو با دفاعپرس، با اشاره به ضربات سنگین نیروهای مسلح کشورمان به دشمن متجاوز آمریکایی در روزهای گذشته، اظهار داشت: تهاجم جمعهشب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پایگاههای آمریکایی العدید قطر، الخرج عربستان و الارزق اردن منجر به انهدام یا آسیبدیدگی تعدادی از سوخترسانهای آمریکایی شد.
وی افزود: در پی این اتفاق، فرماندهان ارتش تروریست آمریکا در یک عقبنشینی آشکار، تعدادی از سوخترسانهایی را که از حمله مصون مانده بودند، به فرودگاه بن گوریون در سرزمینهای اشغالی منتقل کردند.
این مقام آگاه نظامی تصریح کرد: بعد از این عقبنشینی، تجمع سوخترسانها در فرودگاه مذکور میتواند هدف خوبی برای نیروهای مقاومت باشد.