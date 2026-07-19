بازیکن ناکام بارسلونا گزینه پرسپولیس شد

جوان آنلاین: در شرایطی که باشگاه پرسپولیس همچنان به دنبال تقویت فهرست خود برای فصل جدید است، فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس نقل‌وانتقالات فوتبال جهان با انتشار پیامی در توییترش خبر داده که آلن هالیلوویچ، بازیکن کروات و سابق تیم‌های بارسلونا و میلان، در حال مذاکره با باشگاه پرسپولیس است و احتمال نهایی‌شدن این انتقال نیز بالا ارزیابی می‌شود.

هالیلوویچ که سال‌ها پیش از او به‌عنوان یکی از آینده‌دارترین استعدادهای فوتبال اروپا یاد می‌شد، هرگز نتوانست انتظارات را برآورده کند و مسیر حرفه‌ای‌اش برخلاف پیش‌بینی‌ها پیش رفت.

این بازیکن کروات فصل گذشته در تیم فورتونا سیتارد در فوتبال هلند روزهای موفقی را سپری نکرد و تنها در ۵ مسابقه به میدان رفت. حاصل حضور او در این دیدارها نیز تنها یک پاس گل بود تا یکی از ضعیف‌ترین فصل‌های دوران حرفه‌ای خود را پشت سر بگذارد.

بااین‌حال، گفته می‌شود مسئولان پرسپولیس مذاکرات خود را برای جذب این بازیکن آغاز کرده‌اند و در صورت توافق نهایی، هالیلوویچ می‌تواند یکی از خریدهای غیرمنتظره سرخ‌پوشان در نقل‌وانتقالات تابستانی باشد.

اکنون باید دید مذاکرات دو طرف به نتیجه خواهد رسید یا خیر و در صورت پیوستن این بازیکن کروات به پرسپولیس، او خواهد توانست پس از سال‌ها دوری از روزهای اوج، در لیگ برتر ایران بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد یا خیر.