عبدالباری عطوان تحلیلگر معروف جهان عرب، با اشاره به جنگ افروزی مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، گفت: پاسخ برق آسای ایران به تجاوزات واشنگتن، آن را در دام بزرگی گرفتار کرده است.

جوان آنلاین: عطوان در مطلبی در روزنامه رای‌الیوم با اشاره به تحولات میان ایران و آمریکا نوشت: از همان روز اول، نهاد نظامی آمریکا، مخالفت آشکار خود را با تصمیم ترامپ برای آغاز تجاوز علیه ایران با هدف کنترل تنگه هرمز و کشتیرانی بین‌المللی ابراز و بر لزوم پایبندی کامل به دکترین جدید جنگ پنتاگون تاکید کرد؛ دکترینی که بر ضرورت خودداری از درگیری نظامی تا حد امکان و یا کوتاه و سریع و با خسارات و تلفات انسانی محدود تاکید دارد.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: بسیاری از فرماندهان عالی رتبه نظامی آمریکا مخالفت خود را با سبکسری ترامپ و تسلیم شدن او در برابر کارزارهای دروغ‌پراکنی اسرائیل ابراز کردند. تعداد کسانی که با این امر مخالف بودند، از ۲۵ ژنرال، چه در ارتش و چه در اطلاعات نظامی، فراتر رفت.

جنگ فرسایشی طولانی مدت در منطقه

این تحلیلگر نوشت: ۱۰ روز پس از آنکه ترامپ تفاهم‌نامه‌ای که از طریق میانجیگران پاکستانی با طرف ایرانی به دست آمده بود، آن را نقض کرد و به گزینه نظامی بازگشت و عملاً آتش‌بس ۶۰ روزه را پایان داد و نتایج اولیه میدانی گواه این است که ارتش آمریکا، با چشمان باز، در دام بزرگ و محکم ایران افتاده است که مهم ترین ویژگی آن یک جنگ فرسایشی منطقه‌ای طولانی مدت است.

عطوان تاکید کرد: دو شاخص تایید می‌کند که ارتش آمریکا در این جنگ پیروز نشده است؛ نخست اینکه وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که تعداد پرسنل نظامی زخمی آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در ۱۰روز گذشته از درگیری‌ها، به ۴۲۷ نفر افزایش یافته است.

دوم: سپاه پاسداران ایران که مدیریت جنگ را بر عهده دارد، از انهدام دو نفتکش که از طریق گذرگاه غیررسمی جنوبی، تحت هدایت آمریکا، به مین‌های دریایی کاشته شده در تنگه هرمز برخورد کردند، خبر داد. نیروها و قایق‌های مسلح سپاه همچنین چهار نفتکش دیگر را که سعی داشتند بدون اجازه ایران وارد این گذرگاه شوند، رهگیری کردند.

وی با اشاره به سانسور و پنهان کاری وزارت جنگ آمریکا درباره شمار کشته شدگان خود آورده است: وزارت جنگ آمریکا ماهیت یا شدت جراحات وارده به ارتش این کشور را فاش نکرده است که تلاشی عمدی برای گمراه کردن مردم آمریکا و پنهان نگه داشتن واقعیت است به این دلیل که این وزارتخانه از حساسیت این موضوع و پتانسیل آن برای برانگیختن افکار عمومی، همانطور که در جنگ‌های قبلی آمریکا در عراق، افغانستان و ویتنام اتفاق افتاد، آگاه است.

عطوان افزود: آنچه مسلم است این است که هیچ جنگی بدون تلفات، خسارت به کشتی‌ها و سرنگونی هواپیماهای جنگی و پهپادها نیست. فرماندهی ارتش آمریکا از دست دادن ۳۵ هواپیما از جمله جنگنده بسیار پیشرفته F-۱۵، سوخت‌رسان ها و هواپیماهای آواکس، با ارزش هر یک ۳۰۰ میلیون دلار یا بیشتر، را تایید کرده است.

این تحلیلگر نوشت: با این حال، اگر به شاخص دوم، یعنی جریان کشتیرانی در تنگه هرمز، بپردازیم، اعلام انهدام یا از کار انداختن این دو نفتکش و توقیف چهار نفتکش دیگر در حملات سپاه پاسداران ایران، مهر تاییدی بر اظهارات دروغین ترامپ مبنی بر این است که تنگه کاملاً بسته است، کشتیرانی از طریق آن مختل شده و حتی یک قطره نفت از آن عبور نمی‌کند.

پاسخ سریع ایران به تجاوزات آمریکا و گسترده شدن دایره اهداف نظامی

او بیان کرد: درست است که ارتش آمریکا زیر ساختهای غیرنظامی ایران، مانند پل‌ها، نیروگاه‌ها و راه‌آهن، به ویژه در شهرها و جزایر جنوبی این کشور را بمباران کرد و خسارات قابل توجهی به بار آورد که برخی از آنها کاملاً غیرقابل استفاده شدند، اما این نیز درست است که پاسخ ایران سریع بود و اکثر پایگاه‌های آمریکایی در سواحل غربی خلیج فارس را نابود کرد، نیروگاه‌های برق و آب شیرین‌کن آنها را زیر بمباران گرفت و دایره سایت‌های نظامی مورد هدف را با افزودن اردن به پایگاه العدید در قطر، پایگاه دیگر آمریکایی در کویت، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و آشیانه‌های هواپیماهای جنگی و تأسیسات اطلاعات نظامی آمریکا در اردن و اقلیم کردستان عراق گسترش داد.

وی افزود: ما به این ضرب‌المثل ایمان داریم که «نشانه آنها از اثر سجده بر چهره‌هایشان پیداست.» هر کسی که به چهره ترامپ، که کشورش را به تحریک اسرائیل درگیر این جنگ کرد، نگاه کند، منظور ما را خواهد فهمید. چهره او رنگ‌پریده شده و لحن صدایش در مقایسه با رفتارش در آغاز این جنگ، حالتی از سرخوردگی را نشان می‌دهد.

این تحلیلگر آورده است: در پایان، می‌گوییم آمریکا تمام جنگ‌های خود در «خاورمیانه»، از عراق گرفته تا افغانستان، باخته است و جنگ آن در ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. ایران، برخلاف افغانستان و عراق، بزرگترین و قوی‌ترین ارتش منطقه را در اختیار دارد و پیشرفته‌ترین موشک‌ها، همچنین پهپادها و حتی زیردریایی‌ها، گردان‌های قدرتمند و هزاران مین دریایی دارد؛ یعنی به واردات سلاح از خارج متکی نیست و حملات موشکی و پهپادی آن به رژیم اسرائیل، چه در این جنگ و چه در جنگ ۱۲ روزه پیش از آن، قوی‌ترین گواه این گفته ماست.