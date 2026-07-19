کد خبر: 1369532
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
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ماندگاری گرما در ایران

ماندگاری گرما در ایران الگوهای هواشناسی از تداوم استقرار هوای بسیار گرم در کشور خبر می‌دهند و جنوب غرب همچنان از ۵۰ درجه عبور می‌کند.

جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدل پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد الگوی گرم تابستانی همچنان بر بخش گسترده‌ای از ایران حاکم خواهد بود و دست‌کم تا پایان هفته کاهش قابل توجهی در دمای اغلب مناطق کشور پیش‌بینی نمی‌شود.

استقرار پرفشار جنب‌ حاره‌ای بر فراز ایران موجب تداوم هوای پایدار و گرم شده و شرایط را برای ماندگاری دماهای بالاتر از نرمال در بسیاری از استان‌ها فراهم کرده است. بیشترین شدت گرما در استان‌های خوزستان، بوشهر، جنوب ایلام، غرب هرمزگان و بخش‌هایی از جنوب کرمان پیش‌بینی می‌شود؛ به‌طوری که بیشینه دما در برخی نقاط این مناطق به ۴۸ تا ۵۰ درجه خواهد رسید.

در مرکز کشور نیز روند گرما ادامه دارد و استان‌هایی مانند یزد، اصفهان، سمنان و قم دماهای ۴۰ تا ۴۴ درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد. همچنین در سواحل شمالی خلیج فارس، علاوه بر گرمای شدید، تداوم رطوبت بالا و شب‌های گرم، شاخص تنش گرمایی را افزایش می‌دهد.

در کنار تداوم گرما مدل‌های هواشناسی از وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در شرق و جنوب شرق کشور به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، شرق کرمان و خراسان جنوبی خبر می‌دهد. همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات البرز، شمال غرب و ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد موقت دور از انتظار نیست.

بررسی نقشه‌های میان‌مدت هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ نشانه‌ای از ورود یک سامانه خنک و فراگیر به کشور دیده نمی‌شود و گرمای تابستانی با شدت و ضعف در بیشتر مناطق ایران تداوم خواهد داشت. موضوعی که می‌تواند موجب افزایش مصرف آب و برق و تداوم تنش گرمایی در مناطق گرمسیر شود.

برچسب ها: گرما ، افزایش دما ، هواشناسی
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