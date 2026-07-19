خلبان سابق آمریکایی از جراحت شدید نظامیان این کشور در اردن خبر داد

جوان آنلاین: رسانههای عبری به نقل از یک خلبان سابق در نیروی هوایی آمریکا گزارش دادند که سه الی پنج نظامی که در داخل هواپیماهای انتقال و تخلیه پزشکی بودند، شاید نجات نیافته باشند.
به گزارش ایسنا، وی افزود که ۱۵ سرباز آمریکایی دچار جراحتهای شدیدی به دلیل حمله به اردن هستند.
پیشتر نیز فرماندهی تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) اعلام کرد دو سرباز آمریکایی در اردن در جریان جنگ علیه ایران کشته شدند.
فرماندهی ارتش مرکزی آمریکا (سنتکام) شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در تاریخ ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر ماه)، دو سرباز آمریکایی در اردن در حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران کشته شدند. علاوه بر این، یک سرباز در حال حاضر در حین عملیات مفقود شده است.
این فرماندهی تروریستی افزود: چهار سرباز آمریکایی برای اقدامات پزشکی به بیمارستانهای اردن منتقل شدند. آنها از آن زمان مرخص شدهاند و سایر پرسنلی که به دلیل جراحات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، به محل خدمت خود بازگشتهاند. به احترام خانوادهها، سنتکام اطلاعات اضافی از جمله هویت سربازان کشتهشده را تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به نزدیکترین خویشاوندان مخفی نگه میدارد.
سنتکام روز جمعه از موج جدیدی از تجاوزات به خاک کشورمان خبر داده بود. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شد که بنا به اذعان رسانههای عربی، سامانههای پاتریوت اردن در برابر موشکها شکست خوردند و انفجارهای جدیدی، پایگاههای اشغالگران آمریکا در کویت و بحرین را به لرزه درآورد.
جکسون هینکل، فعال رسانهای و تحلیلگر سرشناس آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حملات ایران به اردن منجر به کشته شدن ۳ سرباز آمریکایی شد که طبق گزارشها، یکی از این ۳ نفر مفقود شده است.
این درحالیست که فرماندهی ارتش مرکزی آمریکا (سنتکام) ساعاتی پیش با انتشار بیانیهای، فعلا مرگ ۲ سرباز آمریکایی را تایید کرد.
جکسون هینکل در ادامه افزود: همچنین یک خلبان سابق نیروی هوایی ایالات متحده نزدیک به سنتکام میگوید که دستکم ۳ تا ۵ سرباز دیگر احتمالا زنده نخواهند ماند و ۱۵ سرباز دیگر با جراحات بسیار شدید وجود دارند که سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست.