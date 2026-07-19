مستندساز لبنانی: جهان با دیدن حضور گسترده مردم در مراسم تشییع به قدرت ایران احترام گذاشت

یک مستندساز لبنانی با اشاره به حضور خود در مراسم تشییع آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای گفت: ابعاد عظیم این مراسم و حضور گسترده مردم، جهان را وادار کرد این صحنه را ببیند و به قدرت و وحدتی که به نمایش گذاشته شد، احترام بگذارد.

جوان آنلاین: «محمد حماید»، مستندساز و تولیدکننده محتوای دیجیتال لبنانی که برای نخستین‌بار به ایران سفر کرده و در مراسم تشییع آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران حضور یافته، در گفت‌وگو با ایسنا، ایران را کشوری متفاوت از تصویری که رسانه‌های غربی از آن ارائه می‌کنند، توصیف کرد و گفت: آنچه بیش از هر چیز در این سفر توجه او را جلب کرده، مهمان‌نوازی مردم، احساسات عمیق آنان و انسجامی بوده که در جریان مراسم تشییع به نمایش گذاشتند.

به گزارش ایسنا، او در پاسخ به این پرسش که ایران و مردم آن را چگونه توصیف می‌کند؟ اظهار کرد: صادقانه بگویم، نخستین سفرم به ایران برای من تجربه‌ای چشم‌گیر بود؛ زیرا با تضادهای زیادی روبه‌رو شدم. از یک سو زنانی را دیدم که خودرو و موتورسیکلت می‌راندند و برخی از آن‌ها نیز بدون حجاب بودند که برایم تعجب‌آور بود. از سوی دیگر، همان زنان قدرتمندانه و پرشور ساعت سه بامداد در خیابان‌ها حضور داشتند و علیه آمریکا و اسرائیل شعار می‌دادند.

حماید افزود: همچنین مهربانی شگفت‌انگیز مردم را دیدم. هر جا که نگاه می‌کردم، افرادی بودند که در خیابان به دیگران غذا و نوشیدنی رایگان تعارف می‌کردند. مهم‌تر از همه، ترکیبی از احساساتی را دیدم که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بودم. مردم در حالی که برای (آیت‌الله) سیدعلی خامنه‌ای گریه می‌کردند، سرشار از اندوه بودند، اما هم‌زمان خشم و اراده‌ای قوی برای انتقام نیز در میان آنان دیده می‌شد. این آمیزه‌ای پیچیده از اندوه و استقامت بود.

او در ادامه گفت: اتفاقات بسیار زیادی در جریان بود که توصیف آن‌ها با کلمات دشوار است، اما اگر بخواهم مردم ایران را توصیف کنم، می‌گویم آن‌ها مردمی عمیقاً «احساساتی، مقاوم و بسیار پایبند به باورهای خود» هستند.

این مستندساز عرب درباره ارزیابی خود از مراسم تشییع نیز گفت: این تجربه‌ای شگفت‌انگیز بود. نخستین بار بود که با چشمان خود میلیون‌ها نفر را در یک مکان می‌دیدم و صحنه‌ای واقعاً باشکوه بود. با وجود گرمای شدید هوا و خستگی ناشی از حضور در چنین جمعیت عظیمی، هیچ‌کس محل مراسم را ترک نکرد. به گمان من، مردم ساعت‌ها ماندند، زیرا احساس می‌کردند مسئولیتی عمیق برای ادای احترام به رهبر خود دارند. از نگاه آنان، این حضور راهی برای جبران بخش کوچکی از فداکاری‌های (آیت‌الله) سید علی خامنه‌ای بود؛ زیرا باور دارند که او جان خود را برای حفظ آزادی ایران فدا کرده است. ابعاد عظیم این مراسم و حضور گسترده مردم، جهان را وادار کرد که این صحنه را ببیند و به قدرت و وحدتی که به نمایش گذاشته شد، احترام بگذارد.

این مستندساز درباره پیامی که ایران از طریق این مراسم به جهان ارسال کرد نیز گفت: به باور من، این مراسم به پرسشی پاسخ داد که جهان مدت‌هاست مطرح می‌کند؛ اینکه آیا مردم ایران واقعاً از حکومت خود حمایت می‌کنند یا صرفاً مجبور به تبعیت از آن هستند. مشاهده حضور بیش از ۳۰ میلیون نفر در استان‌های مختلف، تنها پاسخ واقعی به این پرسش بود. این حضور به جهان نشان داد که (آیت‌الله) سیدعلی خامنه‌ای واقعاً رهبر مردم بود و آن‌ها عمیقا از جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند. همچنین میلیون‌ها نفر را شنیدم که در حمایت از سید مجتبی، فرزند آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، شعار می‌دادند.

حماید در ادامه گفت: این نمایش عظیم از وحدت، پیام روشنی برای همه کسانی بود که این مراسم را دنبال می‌کردند و به باور من، عملاً به این تصور در غرب پایان داده است که نظام جمهوری اسلامی ایران به راحتی نابود می‌شود.

وی درباره تجربه شخصی خود از سفر به ایران نیز اظهار کرد: تجربه من از ایران واقعاً منحصربه‌فرد بود. چه با دولت ایران موافق باشید و چه مخالف، باید بپذیرید که مردم این کشور شیوه زندگی خاص خود را دارند و از حس غرور ملی بسیار بالایی برخوردارند. این سفر به دلیل برگزاری مراسم تشییع برای من تجربه‌ای ویژه بود، اما متوجه شدم ایران ابعاد بسیار متنوعی دارد و برای شناخت حقیقت و زیبایی‌های این کشور باید ماه‌ها در آن زندگی و سفر کرد.

حماید در آخر تأکید کرد: صادقانه بگویم، ایران جذابیتی پنهان دارد؛ به‌گونه‌ای که وقتی یک‌بار به آن سفر می‌کنید، دوست دارید دوباره به آن بازگردید. با وجود همه شرایط، به این افتخار می‌کنم که روزی به فرزندانم بگویم در ایران حضور داشتم و در مراسم تشییع رهبری مانند آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شرکت کردم.