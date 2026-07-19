انتقادات تند نماینده سابق کنگره از «جنگ بیهوده» ترامپ علیه ایران

جوان آنلاین: انتقاد گرین در جریان واکنش او به پستی از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا درباره کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حملات به اردن مطرح شد. هگست در پست خود نوشت: «خداوند شما را یاری کند ای قهرمانان! فداکاری آنها تنها عزم و اراده ما را بیشتر میکند!»
به گزارش ایسنا، گرین در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» در پاسخ به وی نوشت: «فداکاری؟ این چه هذیانی است که میگویی؟ آنها خودشان داوطلبانه فدا نشدند. آنها به خاطر جنگی کشته شدند که تو و دولت ترامپ به نیابت از یک دولت خارجی، یعنی اسرائیل به راه انداختهاید. آیا منظورت این است که مرگ آنها عطش تو به خون را در یک جنگ بیهوده سیراب میکند؟»
گرین در پست دیگری نوشت: «این غیرقابل بخشش است. ترامپ باید نیروهای ما را به خانه بازگرداند و به این جنگ بیهودهای که آمریکا به راه انداخته، پایان دهد.»
او اشاره کرد: «از زمانی که ترامپ جنگ خود علیه ایران را آغاز کرده، بنا بر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ۱۴ سرباز آمریکایی کشته و ۴۲۷ تن دیگر مجروح شدهاند.»
وی افزود: «این امری فاجعهبار است و نباید رخ میداد. ما رأی دادیم تا به جنگهایی پایان دهیم که صدها میلیارد تا تریلیونها دلار برای مالیاتدهندگان ما هزینه دارد و جانها را میگیرد.»