رژیم صهیونیستی از ترس ترور استفاده از پهپادهای شخصی را ممنوع کرد

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم نوشت، کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی به صورت غیرنهایی تصمیم منع استفاده از پهپادهای شخصی به مدت ۶ ماه را تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، این روزنامه اسرائیلی افزود، این تصمیم به دلیل نگرانی نسبت به استفاده ایران از پهپادها برای ترور شخصیت‌هایی مثل بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به ترور رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران است.

به گفته این رسانه، این تصمیم به توصیه شاباک (سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) گرفته شده است.