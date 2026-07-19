آخرین تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

جوان آنلاین: خبرگزاری سوریه (سانا) گزارش داد نیروهای رژیم صهیونیستی به همراه ۶ خودروی نظامی به سمت سد کودنا در حومه قنیطره حرکت کردند. همزمان پهپادها در این منطقه به پرواز درآمدند.

به گزارش ایسنا، نیروهای اسرائیلی در پایگاه الحمیدیه خمپاره‌ای را به سمت زمین‌های کشاورزی اطراف شلیک کردند که منجر به شنیده شدن صدای انفجار در حومه قنیطره شد.

خبرگزاری سوریه افزود: دومین گلوله خمپاره شلیک شده توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی در مجاورت شهر حمیدیه در حومه مرکزی قنیطره فرود آمد.

خبرگزاری سانا ادامه داد: یک گروه از نیروهای اشغالگر وارد روستای صمدانیه الشرقیه در حومه شمالی قنیطره شدند، یک ایست بازرسی ایجاد و شروع به بازرسی رهگذران کردند.

حومه درعا و قنیطره طی دو روز گذشته شاهد تشدید تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی شامل تیراندازی به منازل غیرنظامیان، شلیک بمب‌های آتش‌زا، نفوذ زمینی با خودروها و بولدوزرها و پرواز جنگنده‌ها بوده است.

نیروهای اسرائیلی طی روزهای گذشته با تیربار منازل مسکونی در روستای معریه در حومه غربی درعا را هدف قرار دادند.

این نیروها همچنین روستای عابدین در حومه درعا را هدف قرار دادند.

از زمان سقوط نظام سابق سوریه رژیم صهیونیستی اشغالگری در جنوب سوریه را افزایش داده و کنترل ارتفاعات استراتژیک جبل الشیخ را در دست گرفته است.

تحلیلگران معتقدند که تجاوزات و توسعه‌طلبی اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، تلاشی برای ایجاد یک واقعیت امنیتی جدید در امتداد مرزهای شمالی است که ناشی از نگرانی‌های تل‌آویو در مورد فعالیت گروه‌های مسلح است.

در مقابل دمشق بیم آن دارد که این عملیات موقت به ویژه با توجه به استقرار مکرر مواضع میدانی و تحرکات نظامی در مناطق نزدیک به خط حائل به حضور نظامی بلندمدت تبدیل شود.