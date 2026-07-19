کد خبر: 1369525
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

آغاز رایزنی‌های قاهره با انصارالله یمن

آغاز رایزنی‌های قاهره با انصارالله یمن همزمان با بحران منطقه‌ای ناشی از تجاوزات ایالات متحده، قاهره در صدد مهار پیامدهای تشدید تنش در دریای سرخ و تنگه باب المندب برآمده و رایزنی با مقاومت یمن را آغاز کرده است.

جوان آنلاین: همزمان با افزایش حملات متجاوزانه ارتش تروریستی ایالات متحده و پاسخ تهران، قاهره بر تلاش‌های دیپلماتیک و امنیتی خود برای مهار پیامدهای تشدید تنش در دریای سرخ و تنگه باب المندب افزوده است. مصر این رایزنی‌ها را به دلیل نگرانی از احتمال اختلال در ترافیک دریایی در دریای سرخ، شریان حیاتی کانال سوئز و مهمترین منبع ارز خارجی مصر، آغاز کرده است.

به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه مصری در گفتگو با وب‌سایت «العربی الجدید» اظهار کرد: مقامات مصری به تازگی در حال گشایش دوباره کانال‌های ارتباطی با انصارالله هستند. این تلاشی برای کاهش تنش‌های فزاینده در منطقه و جلوگیری از پیش رفتن اوضاع به سمت رویارویی است که به صورت مستقیم بر عبور کشتی‌ها از باب المندب و دریای سرخ تاثیر می‌گذارد.

در حالی که مقاومت یمن بارها بر مستقل بودن در تصمیم‌گیری‌هایش تاکید داشته است، منبع مذکور مدعی شد: این اقدامات بر اساس اطلاعاتی انجام شده که نشان می‌دهد ایران از این گروه به عنوان هم‌پیمان خود در یمن، خواسته است تنگه باب المندب را به عنوان بخشی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای فعلی، مسدود کند.

به گفته این منبع، در صورتی که این اقدام صورت بگیرد، باعث اختلال در کشتیرانی در کانال سوئز شده و با دلیل کاهش درآمدهای کانال، خسارات قابل توجهی به اقتصاد مصر وارد خواهد شد.

ارتباط مستمر مصر با تهران

منبع آگاه مصری در ادامه گفت: قاهره همزمان در چندین مسیر تلاش می‌کند و در راستای مهار تنش‌های منطقه‌ای، ارتباط مستمر خود با تهران را حفظ کرده و از همه طرف‌ها می‌خواهد از هرگونه اقدامی که می‌تواند منجر به تشدید درگیری یا به خطر افتادن آزادی کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ شود، خودداری کنند.

به گفته این منبع، کانال‌های ارتباطی با انصارالله تحت کنترل وزارت خارجه مصر نبوده بلکه توسط سازمان‌های امنیتی حاکمیتی مدیریت می‌شوند و این موضوع را از دسترس کانال‌های دیپلماتیک سنتی خارج می‌کند.

منبع مذکور افزود: این امر به دلیل ماهیت امنیتی موضوع و پیچیدگی‌های منطقه‌ای آن است، به ویژه که امارات مه گذشته برای اولین بار افشا کرد که یک اسکادران از جت‌های جنگنده مصری در خاکش مستقر شده‌اند.

خبرگزاری رسمی امارات (وام) در جریان سفر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر به امارات در ۷ مه گزارش داد که او همراه با محمد بن زاید، رئیس امارات از اسکادران جت‌های جنگنده مصر مستقر در امارات بازدید کرد و از آمادگی آنها، تلاش‌های انجام شده برای ارتقای قابلیت‌های عملیاتی و آمادگی برای چالش‌های مختلف اطلاع یافت.

نقشی فراتر از میانجیگری

در همین چارچوب «مونا عمر» سفیر مصر و معاون سابق وزیر خارجه این کشور در امور آفریقا به «العربی الجدید» گفت: مصر صرف نظر از وجود یک اسکادران از جنگنده‌هایش در امارات، به نقش خود به عنوان میانجی غیرمستقیم در این درگیری پایبند خواهد بود اما نقش آن از میانجیگری فراتر نخواهد رفت، مصر قطعا از برادران عرب خود حمایت می‌کند اما نمی‌تواند به شکل مستقیم در این درگیری دخالت کند، این سیاست دولت مصر برای سال‌های طولانی بوده است.

از نظر این مسوول مصری، نقض آتش‌بس میان انصارالله و عربستان و هدف قراردادن فرودگاه ابها در عربستان (پس از اعلامیه دولت مستعفی یمن درباره حمله به فرودگاه صنعاء برای جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی)، نشان‌دهنده وخامت قابل توجه اوضاع در منطقه خلیج فارس و آسیب‌پذیری آن در برابر تنش میان ایران و آمریکا است.

مونا عمر گفت: از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و هدف قرار دادن کشورهای خلیج فارس توسط ایران، طرف‌های درگیر به تلاش‌های آتش‌بس پایبند نبوده‌اند بلکه هر آتش‌بس با تشدید شدیدتری نسبت به قبل همراه بوده است.

این دیپلمات مصری افزود: بسیاری انتظار داشتند که پس از سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا، بهبود (در تشدید) حاصل شود اما لغو ناگهانی این سفر، نشان‌دهنده سردرگمی و آشفتگی است.

تنش جدی

از سوی دیگر «معصوم مرزوق» معاون وزیر خارجه سابق مصر خبرهای مربوط به بسته شدن باب المندب را «تشدید خطرناک و حرکت به سمت آستانه فاجعه» توصیف کرد و به «العربی الجدید» گفت: سیاستمداران حرفه‌ای باید با بازی تشدید تنش مقابله کنند، چیزی که امروز در عرصه بین‌المللی نداریم.

مرزوق ضمن هشدار درباره اینکه «بستن تنگه باب المندب منجر به فروپاشی بزرگ عرضه نفت و به دنبال آن افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها خواهد شد» اظهار کرد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این کشور را به صورت فردی هدایت کرده و با بی‌ملاحظگی زیادی تصمیم می‌گیرد، به نظر می‌رسد که او در روزهای آینده اشتباه بزرگی مرتکب شود، اشتباهی که می‌تواند به درگیری گسترده‌تری منجر شود.

این مسوول سابق مصری در ادامه پیش‌بینی کرد که «در مرحله آتی درگیری محدود به ایران با اسرائیل و آمریکا نخواهد بود بلکه شامل سایر کشورهای عربی و غیرعربی نیز خواهد بود، اسرائیل از همان آغاز درگیری میان ایران و آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای این مساله بود.

او افزود: این امر درگیری میان شرق و غرب را به یک درگیری خاورمیانه‌ای تبدیل می‌کند و شاید حتی کشورهای میانجی همانند مصر، ترکیه و پاکستان را نیز درگیر کرده و آمریکا و اسرائیل صرفا به ناظرانی تبدیل ‌شوند که نظاره‌گر حملات به کشورهای عربی و درگیری‌های داخلی دیگران هستند.

مرزوق در ادامه هشدار داد، اگر انصارالله موفق به بستن تنگه باب المندب شوند، این آغاز خشونت‌های بیشتر در سواحل دریای سرخ توسط دزدان دریایی سومالی و گروه‌های مسلح در سودان خواهد بود و با توجه به تاثیرات مستقیم هرگونه بسته شدن تنگه هرمز و باب المندب بر کانال سوئز، مصر از جمله کشورهایی خواهد بود که بیشترین آسیب را خواهد دید، بر اساس پیش‌بینی‌های جهانی از قیمت‌های بی‌سابقه نفت، شبح رکود اقتصادی نیز در راه است و کشورهای در حال توسعه بیشترین عواقب را متحمل خواهند شد.

معصوم مرزوق به عنوان افسر سابق نیروهای مسلح مصر در حوزه نظامی نیز گفت: احتمالا مصر به عنوان یک طرف مهم به این درگیری کشیده خواهد شد به ویژه که اسکادرانی از جت‌های جنگنده خود را در یکی از کشورها مستقر کرده است، مصر در ماه‌های اخیر بارها درباره تلاش‌های اسرائیل برای تبدیل درگیری در منطقه به یک درگیری مذهبی هشدار داده و رهبران کشورهای عربی را به هماهنگی فوری و تلاش برای برقراری آتش‌بس میان طرف‌های درگیر فراخوانده است.

بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر نیز پنجشنبه در دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این آژانس در وین، آخرین تحولات مربوط به تشدید تنش‌های فعلی در خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

طبق بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی تلاش‌ها و تماس‌های فشرده قاهره با طرف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و مهار اوضاع را بررسی و تاکید کرد که راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک به عنوان تنها راه مقابله با بحران‌ها باید در اولویت قرار بگیرند.

همچنین عبدالعاطی با توجه به پیامدهای جدی که این اقدام می‌تواند برای امنیت و ثبات منطقه‌ای داشته و تاثیر منفی بر تجارت بین‌المللی، زنجیره‌های تأمین جهانی و بازارهای انرژی بگذارد، بر اهمیت اجتناب از هرگونه اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند یا دامنه درگیری را گسترش دهد، تاکید کرد.

قاهره هرگونه تشدید تنش در تنگه باب المندب را با نگرانی شدید دنبال می‌کند چراکه این تنگه به منزله دروازه جنوبی کانال سوئز بوده و هرگونه اختلال در ترافیک دریایی در این مسیر به صورت مستقیم بر کانال تاثیر می‌گذارد.

طی ۲ سال گذشته به دلیل حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، درآمدهای کانال سوئز به شدت کاهش داشته است، در مه گذشته السیسی اعلام کرد که مصر در نتیجه حملات به کشتی‌ها در تنگه باب المندب در پی جنگ غزه، تقریبا ۱۰ میلیارد دلار از درآمد کانال سوئز را از دست داده است.

همچنین مصر با توجه به وابستگی خود به درآمدهای کانال سوئز به عنوان منبع اصلی ارز خارجی، ثبات ناوبری در دریای سرخ و باب المندب را یک موضوع امنیت ملی می‌داند.

برچسب ها: مقاومت یمن ، قاهره ، تنگه باب‌المندب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

بدون شرح

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

قانون تنگه‌ها

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار