کد خبر: 1369524
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
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شرط آموزش و پرورش برای تعویق کنکور

شرط آموزش و پرورش برای تعویق کنکور وزیر آموزش‌وپرورش گفت: اگر دانش‌آموزان تا ۱۵ شهریور فارغ‌التحصیل نشوند و سوابق تحصیلی آنان در موعد مقرر به سازمان سنجش ارسال نشود، فرآیند برگزاری کنکور و پذیرش دانشجو نیز به تعویق خواهد افت

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: امیدواریم نظرات و پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حل مسائل و مشکلات آموزش‌وپرورش کمک کند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به تشکیل «اتاق وضعیت امتحانات» از نخستین روزهای بروز شرایط ویژه کشور، افزود: تیم‌های کارشناسی از همان ابتدا به‌صورت مستمر وضعیت را رصد کردند و با وجود برگزاری آزمون‌ها در حدود ۶ هزار حوزه امتحانی، امتحانات تاکنون به‌خوبی برگزار شده و تنها در چهار استان؛ خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط خاص امنیتی امکان برگزاری آزمون فراهم نبود. همچنین در استان‌هایی که با اختلال اینترنت مواجه بودند، با همکاری وزارت ارتباطات مشکلات برطرف شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه دغدغه برگزاری امتحانات از ۱۵ فروردین‌ماه در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت، گفت: پیش از آنکه شرایط کشور وارد مرحله بحرانی شود، شورای عالی آموزش‌وپرورش با تصویب مصوبه شماره ۱۰۷۳، اختیار لازم را برای تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری ارزشیابی پایانی در شرایط اضطراری، بحرانی و جنگی در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار داد.

کاظمی افزود: حدود ۵۰ روز پیش از آغاز امتحانات، همه مقدمات لازم فراهم شد و دانش‌آموزان فرصت کافی برای آمادگی داشتند. هدف ما این است که امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور به پایان برسد، دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل شوند و فرآیند آغاز سال تحصیلی جدید و پذیرش دانشگاه‌ها بدون وقفه انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه سلامت جسمی و آرامش روانی دانش‌آموزان خط قرمز وزارت آموزش‌وپرورش است، اظهار کرد: هنگام تصمیم‌گیری درباره تعویق آزمون‌ها، دو سناریو پیش‌رو داشتیم؛ یا امتحانات حدود ۲۰۰ هزار دانش‌آموز چهار استان درگیر شرایط ویژه به تعویق بیفتد یا برنامه آزمون‌های بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز سایر استان‌های کشور تغییر کند. در نهایت، با جمع‌بندی کارشناسی، هماهنگی با مراجع امنیتی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان سنجش، تصمیم بر آن شد که تنها آزمون‌های چهار استان به تعویق بیفتد.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند، تصریح کرد: تعویق سراسری امتحانات تصمیمی منطقی نبود و می‌توانست نظام آموزشی کشور، تقویم آموزشی دانشگاه‌ها و روند پذیرش دانشجو را با مشکلات جدی مواجه کند.

وی ادامه داد: اگر دانش‌آموزان تا ۱۵ شهریور فارغ‌التحصیل نشوند و سوابق تحصیلی آنان در موعد مقرر به سازمان سنجش ارسال نشود، فرآیند برگزاری کنکور و پذیرش دانشجو نیز به تعویق خواهد افتاد. همچنین بیش از ۵۷۰ هزار دانش‌آموز پایه یازدهم امکان ورود به پایه دوازدهم را نخواهند داشت و کلاس‌بندی مدارس، صدور ابلاغ معلمان و آغاز سال تحصیلی جدید با اختلال روبه‌رو می‌شود.

کاظمی با اشاره به پیش‌بینی‌های وزارت آموزش‌وپرورش برای شرایط مختلف، گفت: اگر در چهار استان درگیر شرایط ویژه تا ۱۵ شهریور امکان برگزاری امتحانات نهایی فراهم نشود، برای جلوگیری از وقفه در ادامه تحصیل دانش‌آموزان، ارزشیابی و امتحانات داخلی برای ارتقای پایه آنان انجام خواهد شد و برگزاری امتحانات نهایی و ثبت سوابق تحصیلی پس از عادی شدن شرایط دنبال می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش درباره نگرانی‌ها نسبت به عدالت آموزشی نیز اظهار کرد: همترازسازی نمرات آزمون‌هایی که در زمان‌های مختلف برگزار می‌شوند، فرآیندی کاملاً علمی و شناخته‌شده است و سال‌هاست در نظام سنجش کشور اجرا می‌شود؛ بنابراین نگرانی درباره سخت‌تر یا آسان‌تر بودن آزمون‌های برگزارشده در زمان‌های مختلف مبنای علمی ندارد.

وی افزود: تمامی آزمون‌های نهایی بر اساس استانداردهای یکسان طراحی می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ درصد سؤالات دشوار، ۶۰ درصد متوسط و ۲۰ درصد آسان است و حتی در صورت طراحی چند مجموعه سؤال نیز این استانداردها به‌طور کامل رعایت می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد حقی از هیچ دانش‌آموزی ضایع شود و عدالت آموزشی در همه تصمیمات وزارت آموزش‌وپرورش رعایت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معیشت فرهنگیان، گفت: رسیدگی به معیشت و رفاه معلمان از اولویت‌های وزارت آموزش‌وپرورش است و اعتبارات رفاهی فرهنگیان از حدود پنج همت در سال گذشته به ۱۲ همت در سال جاری افزایش یافته است.

برچسب ها: علیرضا کاظمی ، وزارت آموزش و پرورش ، کنکور سراسری
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