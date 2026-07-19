سربازان آمریکایی حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست ندهند

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: اگر سربازان آمریکایی می‌دانستند اشاره رهبر حکیم و مقتدر به درس‌های فراموش‌نشدنی یعنی چه، حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست نمی‌دادند.

جوان آنلاین: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در واکنش به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نوشت: اگر سربازان آمریکایی می‌دانستند اشاره رهبر حکیم و مقتدر به درس‌های فراموش‌نشدنی یعنی چه، حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست نمی‌دادند.

گفتنی است، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تاکید کردند: اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ‌افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر است، بداند که ملت عزیز ایران و جبهه‌ مقاومت، درسهای فراموش‌نشدنی برای او دارد که رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب در این روزها نمونه‌هایی از آن را نشان داده است.