سربازان آمریکایی حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست ندهند

جوان آنلاین: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی و در واکنش به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نوشت: اگر سربازان آمریکایی میدانستند اشاره رهبر حکیم و مقتدر به درسهای فراموشنشدنی یعنی چه، حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست نمیدادند.
گفتنی است، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تاکید کردند: اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگافروزی و تحمل هزینههای سنگینتر و بیآبرویی بیشتر است، بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت، درسهای فراموشنشدنی برای او دارد که رشادتهای رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب در این روزها نمونههایی از آن را نشان داده است.