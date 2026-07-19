جوان آنلاین: اعلام ایران مبنی بر حمله موشکی به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن و تایید این حمله توسط واشنگتن و اعلام کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان آمریکایی، تردیدهای جدی را درباره توانایی سامانههای دفاع هوایی پیشرفته آمریکا برای رهگیری موشکها و پهپادهای ایرانی ایجاد کرده است.
«سرتیپ الیاس حنا»، کارشناس نظامی و استراتژیک منطقه به تبیین ماهیت این تحول پرداخته و می افزاید که رسیدن پرتابههای ایرانی به اهداف خود، نشاندهنده این حقیقت است که هیچ شبکه دفاعی، هرچقدر هم که پیشرفته باشد، نمیتواند حفاظتی صد در صد فراهم کند.
حنا خاطرنشان کرد که پیش از این نیز موشکهای ایرانی، سرزمین های اشغالی را هدف قرار داده بود؛ آن هم در حالی که این رژیم از سامانههای پدافند هوایی پیشرفتهای همچون «گنبد آهنین» و سامانههای «آرو» بهره میبرد. وی معتقد است که حضور سامانههایی مانند «تاد» و «پاتریوت» در پایگاههای آمریکایی در منطقه، لزوماً مانع از نفوذ برخی پرتابهها و رسیدن آنها به هدف نمیشود.
وی افزود که کشته شدن نظامیان آمریکایی اگر ناشی از یک حمله مستقیم ایرانی ها باشد، این امر ممکن است معادلات را در سطح «تاکتیکی» تغییر دهد، اما لزوماً به معنای تحولی در «استراتژی کلی» درگیری نخواهد بود.
مرحله جدیدی از تبادل فشارها
حنا در تحلیل خود معتقد است که وقایع جاری نشان دهنده مرحله جدیدی از تبادل فشار میان واشنگتن و تهران است. وی توضیح داد که آمریکا استراتژی خود را بر پایه تشدید محاصره دریایی و افزایش هزینههای اقتصادی برای ایران بنا کرده است و در مقابل پاسخ ایران بر دو مسیر موازی استوار است:
۱. مختل کردن ناوبری در تنگه هرمز که پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه است.
۲. گسترش جغرافیایی اهداف مورد حمله که دلیل آن، رسیدن حملات به خاک اردن است.
در حالی که واشنگتن هنوز جزئیات حادثه منجر به کشته شدن سربازان خود در اردن را فاش نکرده است، الیاس حنا معتقد است که نتایج تحقیقات آمریکا و ماهیت پاسخ احتمالی، مسیر مرحله پیش رو را در سایه تداوم تنشهای نظامی و گسترش دامنه درگیری میان ایالات متحده و ایران، تعیین خواهد کرد.