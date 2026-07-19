جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، رژیم صهیونیستی با راه انداختن یک پویش تبلیغاتی به ارزش ۵۰ میلیون دلار تلاش دارد افکار عمومی در آمریکا را به نفع خود تغییر دهد.

بر اساس این گزارش، کابینه رژیم صهیونیستی تلاش دارد وجهه خود را در آمریکا با کمک فعالان فضای مجازی و نزدیکان ترامپ بهبود بخشد.

وال استریت ژورنال اضافه کرد: اسرائیل در این راه از میلیون ها متن ارائه شده توسط هوش مصنوعی کمک می گیرد.

پیشتر نیز نشریه پولیتیکو در گزارشی از نگرانی فزاینده در رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن در قبال کاهش قابل توجه جایگاه سیاسی و مردمی رژیم در آمریکا خبر داد. این کاهش محبوبیت در میان موج بی‌سابقه‌ای از انتقادات از سوی هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات صورت می گیرد.